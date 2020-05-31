В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом медиками при работе с «легкими» пациентами

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Риск для медицинских работников заразиться новой коронавирусной инфекцией в ходе работы с пациентами лёгкой и средней степени тяжести значительно меньше, чем в магазине и общественных местах, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова. Об этом 31 мая сообщает РИА «Новости».

«С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных», — сказала Семенова.

В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что для студентов-медиков прохождение практики в центрах, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, добровольное. Замглавы Минздрава отметила, что если вдруг поступает обращение о принудительности, то принимаются жёсткие меры.

Кабмин в субботу увеличил число медиков, имеющих право на выплаты за помощь больным с COVID-19. Теперь и частные больницы смогут получать от государства субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом.

Поддержать медиков, которые трудятся в условиях пандемии, ранее поручил президент России Владимир Путин. Деньги на стимулирующие выплаты медработникам за работу с пациентами с COVID-19 были выделены бюджетам регионов постановлением кабмина от 12 апреля. Они предусмотрены за работу в апреле, мае, июне 2020 года.