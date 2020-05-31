В онлайн-режиме. Япония готовится возобновить контакты с РФ на уровне МИД
Сегодня, 18:21 Алексей Вольцев
Правительство Японии планирует возобновить рабочие контакты с РФ на уровне заместителей глав МИД двух стран по видеосвязи, консультации могут пройти в середине июня, передает агентство Kiodo.
Контакты на уровне МИД были прерваны в связи с пандемией коронавируса. В консультациях могут принять участие замглавы МИД РФ Сергей Моргулов и замглавы МИД Японии Такэо Мори.
Собеседники агентства в дипломатических кругах уточняют, что японская сторона в ходе консультаций хотела бы вернуться к обсуждению реализации различных проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, а также затронуть вопрос о возможном визите главы МИД России Сергея Лаврова в Японию.
сообщало, что Синдзо Абэ не поедет в РФ, если Парад перенесут на 3 сентября.
По материалам: ria.ru