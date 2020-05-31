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В Пензенский области продлили режим повышенной готовности

В Пензенский области продлили режим повышенной готовности

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил режим самоизоляции для всех жителей до 14 июня. Соответствующее постановление опубликовано 31 мая на сайте регионального правительства.

«В сроках режима самоизоляции… слова «по 31.05.2020 включительно» заменить словами «по 14.06.2020 включительно», — говорится в документе.

Кроме того, эти же документом Иван Белозерцев разрешил массовые мероприятия, связанные с предстоящими в области выборами губернатора и депутатов различного уровня. «Запретить массовые мероприятия, за исключением (…) отчетно-выборных конференций политических партий, региональных и местных отделений политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах губернатора Пензенской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов представительных органов муниципальных образований Пензенской области 13 сентября 2020 года, по выдвижению кандидатов на должность губернатора Пензенской области, кандидатов в депутаты Госдумы ФС РФ, кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Пензенской области», — отмечается в постановлении.

По данным регионального оперштаба, на 31 мая число подтвержденных случаев COVID-19 в области составило 2332, из них выявленных за минувшие сутки — 87.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным оперштаба, за минувшие сутки в России число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 9268 до 405843. Всего из больниц выписаны 171883 человека, а умерли — 4693.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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