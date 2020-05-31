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В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян

В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян
Более 900 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" за шесть дней, сообщил замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов.

Процедура предварительного голосования ЕР стартовала в понедельник, в воскресенье будут подведены итоги. Победители представят правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате.

# Политика
По материалам: ria.ru

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