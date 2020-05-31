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В России оценили новую версию о происхождении коронавируса

В России оценили новую версию о происхождении коронавирусаУличный рынок в УханеФото: Aly Song / Reuters

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил новую версию о происхождении коронавируса вне Китая. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По его словам, исследование, которое провели китайские ученые, дает штучные результаты. «Был один положительный результат. От него могло все и пойти. А сейчас там отрицательный результаты — ну, и что!» — возмутится вирусолог.

Альштейн добавил, что пересмотр версии о происхождении вируса не имеет смысла. «Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет. Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где. Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это произошло естественным путем», — резюмировал он.

29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они протестировали образцы из места, которое считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов заболевания.

По данным на 31 мая, в мире более 6 миллионов зараженных коронавирусом, из них свыше 367 тысяч скончались, более 2,5 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания. В России коронавирус был подтвержден у 396 575 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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