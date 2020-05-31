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В России прокомментировали приглашение Трампа на саммит G7

В России прокомментировали приглашение Трампа на саммит G7Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Совете Федерации прокомментировали желание президента США Дональда Трампа отложить саммит G7 до сентября 2020 года и пригласить на него Россию. По мнению сенатора от Республики Крым Сергея Цекова, слова главы Белого дома свидетельствуют о серьезном кризисе в группе. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«В этой организации есть серьезный кризис, он чувствуется все последние годы, а с коронавирусом усилился еще больше», — сказал Цеков. Он напомнил, что Россия считает для себя более перспективным формат G20.

При этом сенатор отметил, что вопрос о возвращении России в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы, однако он сомневается в единодушии ее членов по данному вопросу. «Если достигнут и пригласят — тогда будем думать. Я вообще считаю, что переговоры в любом формате хороши, как бы их не называли», — сказал он.

Дональд Трамп ранее сообщил о решении отложить саммит и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Та продолжила свое существование в формате G7.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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