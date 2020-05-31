В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

Лидия Мартынова

Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа, зафиксирован в Руанде, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства здравоохранения, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 359 случаев заражения коронавирусом.

По меньшей мере 250 человек выздоровели. Как сообщает минздрав, медики в Руанде провели почти 67 тысяч тестов.

ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.