В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
Сегодня, 05:21 Лидия Мартынова
Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа, зафиксирован в Руанде, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства здравоохранения, всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 359 случаев заражения коронавирусом.
По меньшей мере 250 человек выздоровели. Как сообщает минздрав, медики в Руанде провели почти 67 тысяч тестов.
ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru