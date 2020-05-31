В США обвинили Россию в «краже» французских «Мистралей»

Вадим Карасев

Издание Forbes обвинило Россию в клонировании французских вертолетоносцев Mistral. Американское СМИ ссылается на экспертное мнение блога bmpd в LiveJournal и утверждает, что универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой» – это точная копия французских корабле, но только с большим полным водоизмещением и вместимостью.

В Forbes заключили, таким образом, что Франция – союзник Соединенных Штатов Америки и один из знаковых членов НАТО, поставляет «потенциальному агрессору» свои наработки в военном судостроении и снабжает Россию технологиями.

Издание ставит весьма низкую оценку российским судостроителям из керченского завода «Залив» и считает, что самостоятельно они корабли такого уровня построить не в состоянии.

Ранее Франция расторгла контракт с Россией на продажу двух специально изготовленных мистралей. Париж выплатил неустойку Москве, а корабли были проданы Египту.