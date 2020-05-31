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В США во время массовых беспорядков погиб протестующий

В США во время массовых беспорядков погиб протестующийФото: globallookpress.com

В ходе массовых протестов в городе Индианаполис, штат Индиана, по меньшей мере один участник беспорядков погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил в эфире телеканал CNN, передает ТАСС.

Как заявил начальник полиции города Рэндал Тейлор, в ходе столкновений легкие ранения получил также сотрудник правоохранительных органов. Сейчас по факту смерти протестующего ведется расследование. Полиция рекомендует местным жителям избегать мест проведения акций.

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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