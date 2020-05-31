В торговом центре Благовещенска рухнул лифт с людьми

Вадим Карасев

30 мая в одном из торговых центров Благовещенска произошло ЧП. С высоты второго этажа рухнул грузовой лифт с людьми. Имеются пострадавшие. Ими оказались двое рабочих, находившиеся в момент падения в лифте.

Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области организована проверка по данному факту. Об этом говорится на сайте СУ СК по Амурской области.

Уже проведен осмотр места происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.