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В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19

В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Карантинные ограничения из-за коронавирусной инфекции усилили в городе Вараше Ровенской области на Украине, такие меры вводятся в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщил мэр Сергей Анощенко.

По последним данным минздрава, на территории Ровенской области зафиксированы 1713 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего же на Украине зафиксированы 23 642 случая, 708 из которых стали летальными, выздоровели 9538 человек.

# В мире
По материалам: ria.ru

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