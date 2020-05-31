Валерия посетовала на "дебилизм" аудитории

Вадим Карасев

Певица Валерия назвала дебильной аудиторию развлекательного шоу Comment Out, в рамках которого ее попросили поучаствовать в провокационных челленджах.

Коллеге в "суперраунде" выпуска позвонила по телефону певица Анита Цой, которой по заданию нужно было произнести подготовленные авторами программы фразы. Цой попросила Валерию провести прямой эфир в Instagram и устроить в ходе него челленджи, например, помочиться в серых легинсах так, чтобы "на ногах получилось сердечко". Та отказалась, посчитав это "каким-то трешем".

"Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала. <...> Вот эти челленджи, мне кажется, — это немножко мелко как-то, глуповато", — сказала Валерия.

Позже в комментариях к одному из постов в Instagram певицу спросили, почему она "назвала свою аудиторию дебильной" и считает ли она нормальным оскорблять поклонников.

"Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория — умная, думающая, интеллигентная. Грех жаловаться", — ответила исполнительница.