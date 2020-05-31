Верный, как пес: как влияет на мужчин гормон привязанности

Влада Некрасова

Запах хороших французских духов способен привлекать представителей противоположного пола. Оказывается, легкое дуновение запаха тела, содержащего окситоцин, воздействует на пространство между двумя людьми не с меньшей интенсивностью.

В одном из исследований приняло участие две группы здоровых гетеросексуальных мужчин. В первую категорию вошли одинокие испытуемые; во вторую — связанные долгосрочными отношениями. В каждой из групп участники вдыхали гормон окситоцин или же спрей-плацебо. Через 45 минут их знакомили с женщиной, которая ранее (до того, как участники вдыхали спрей) оценивалась ими как привлекательная.

Для справки: окситоцин — это гормон социальной близости. Он помогает выстроить психоэмоциональную связь между близкими людьми, друзьями, партнерами по браку. Также окситоцин играет важнейшую роль в процессе родов. Его воздействие сложно переоценить и в такой сфере человеческой деятельности, как уход за больными людьми. Однако долгое время ученые не могли определить, какую же роль окситоцин играет в моногамных отношениях мужчины и женщины.

По мере того, как женщина приближалась или от участников исследования, их спрашивали, какая дистанция представляется им более комфортной. То есть, на каком расстоянии находиться с дамой было комфортно, а на каком — уже немного «не по себе».

Рене Хеллерманн, доктор медицинских наук из Боннского университета и автор исследования, комментирует: «В начале нашего эксперимента мы ожидали, что мужчины под воздействием гормона окситоцина позволят женщине приблизиться к ним на меньшую дистанцию. Оказалось, что одинокие мужчины действительно вели себя таким образом. Но что касается мужчин, находящихся в серьезных отношениях — они держались на расстоянии. Мы считаем, что именно этот гормон отвечает за верность — и он, в хорошем смысле этого слова, может быть своего рода «любовным зельем».

Еще один ученый, Ларри Янг, поясняет, что подобные результаты уже были получены в экспериментах над полевками: «Мы узнали, что у этих мелких грызунов окситоцин играет важную роль в формировании парной связи. Теперь становится ясным, что механизм моногамного поведения у людей и у животных приблизительно одинаков».

Что касается расстояния между испытуемыми и мужчиной-экспериментатором, то окситоцин не повлиял на дистанцию между ним и участниками эксперимента.