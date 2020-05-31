Верный, как пес: как влияет на мужчин гормон привязанности
Запах хороших французских духов способен привлекать представителей противоположного пола. Оказывается, легкое дуновение запаха тела, содержащего окситоцин, воздействует на пространство между двумя людьми не с меньшей интенсивностью.
В одном из исследований приняло участие две группы здоровых гетеросексуальных мужчин. В первую категорию вошли одинокие испытуемые; во вторую — связанные долгосрочными отношениями. В каждой из групп участники вдыхали гормон окситоцин или же спрей-плацебо. Через 45 минут их знакомили с женщиной, которая ранее (до того, как участники вдыхали спрей) оценивалась ими как привлекательная.
Для справки: окситоцин — это гормон социальной близости. Он помогает выстроить психоэмоциональную связь между близкими людьми, друзьями, партнерами по браку. Также окситоцин играет важнейшую роль в процессе родов. Его воздействие сложно переоценить и в такой сфере человеческой деятельности, как уход за больными людьми. Однако долгое время ученые не могли определить, какую же роль окситоцин играет в моногамных отношениях мужчины и женщины.
По мере того, как женщина приближалась или от участников исследования, их спрашивали, какая дистанция представляется им более комфортной. То есть, на каком расстоянии находиться с дамой было комфортно, а на каком — уже немного «не по себе».
Рене Хеллерманн, доктор медицинских наук из Боннского университета и автор исследования, комментирует: «В начале нашего эксперимента мы ожидали, что мужчины под воздействием гормона окситоцина позволят женщине приблизиться к ним на меньшую дистанцию. Оказалось, что одинокие мужчины действительно вели себя таким образом. Но что касается мужчин, находящихся в серьезных отношениях — они держались на расстоянии. Мы считаем, что именно этот гормон отвечает за верность — и он, в хорошем смысле этого слова, может быть своего рода «любовным зельем».
Еще один ученый, Ларри Янг, поясняет, что подобные результаты уже были получены в экспериментах над полевками: «Мы узнали, что у этих мелких грызунов окситоцин играет важную роль в формировании парной связи. Теперь становится ясным, что механизм моногамного поведения у людей и у животных приблизительно одинаков».
Что касается расстояния между испытуемыми и мужчиной-экспериментатором, то окситоцин не повлиял на дистанцию между ним и участниками эксперимента.