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Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве

Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве

В Москве за последние сутки выздоровело ещё 1 855 пациентов с диагнозом коронавирус Covid-19 после прохождения лечения. Об этом сообщила сегодня, 31 мая, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число москвичей, выздоровевших от Covid-19, увеличилось до 80 179, уточнила вице-мэр.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы, напомнила Ракова.

Как сообщало ИА Newstes, за сутки в Москве скончались 69 человек с диагнозом коронавирус. Общее число жертв заболевания достигло 2 477.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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