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Витамины– спасение для мужского сексуального здоровья в зрелом возрасте

Витамины– спасение для мужского сексуального здоровья в зрелом возрасте

Принято считать, что мужская сила с возрастом угасает. Однако исследователи пришли к другому выводу. С течением времени в мужском организме начинает не хватать витаминов групп С и Е, полезных минералов. Однако если придерживаться специальной диеты, в которой будут эти элементы, то сексуальную энергию удастся поддерживать в надлежащем виде в любом возрасте. Дело в том, что эти элементы помогают улучшить качество спермы на генетическом уровне.

Проведение исследования и выводы

Чтобы сделать соответствующие выводы, ученые провели небольшое исследование. В нем приняли участие 80 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 80 лет. Было замечено, что мужчины старше 44 лет, которые ведут здоровый образ жизни и употребляют в достаточном количестве витамины групп С и Е, цинка и фолата, претерпевают минимальные изменения в ДНК сперматозоидов.

Но вот в чем загвоздка. Такой же образ жизни и такие ж привычки не улучшают сексуальную силу у мужчин молодого возраста. Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики США сделали соответствующие выводы. «Похоже, большое количество витаминов и минералов помогает только пожилым мужчинам, возвращая для них время вспять.


Мы заметили, что сбалансированная диета для мужчин старше 44 лет, эффективна только для них. Она не действует на молодых мужчин с нормальной потенцией. Сравнивая ДНК спермы молодых мужчин и мужчин старше 44 лет, придерживающихся специальной диеты, мы заметили минимальные отличия в степени поврежденности их ДНК» — заявил Энди Уиробек из отдела биологических наук в лаборатории Беркли в пресс-релизе лаборатории.

То есть, мужчины, которые боятся угасания своего сексуального потенциала, могут обратить процесс старения и изменения в худшую сторону. Все, что им требуется – посетить врача, который направит на сдачу анализа крови. Только после этого медик может прописать витамины, требуемые для поддержания мужской силы.

С возрастом ДНК сперматозоидов изменяются не в лучшую сторону. Это объясняет повышенный риск рождения детей с генетическими отклонениями, низкий шанс к оплодотворению. Но, как оказалось теперь, это явление можно и нужно лечить. Причем, лечение щадящее и наносит минимум дискомфорта.

Но миру нужны дополнительные исследования на эту тему. Хотя исследование и выявило связь между потреблением микроэлементов и качеством ДНК сперматозоидов, оно не доказало причинно-следственную связь.

# Интересное
По материалам: intrigue

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