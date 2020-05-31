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Внесены изменения в закон о трудноизвлекаемых полезных ископаемых

Внесены изменения в закон о трудноизвлекаемых полезных ископаемых

Тема: Какие законы вступают в силу


Разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых выделена в особый вид пользования недрами.

Соответствующий Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» вступает в силу сегодня, 31 мая.

Документом предусмотрены два режима пользования разными участками недр для перечисленных целей:

- на основе конкурса;

- по заявке и решению комиссии Федерального агентства по недропользованию.

В первом случае срок пользования недрами составит до 15 лет с возможностью неоднократного продления разработки технологий геологического изучения еще на пять лет. Во втором — до 7 лет с возможностью однократного продления срока на 3 года.

По таким объектам разовые и регулярные платежи за пользование недрами взиматься не будут.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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