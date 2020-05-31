Внесены изменения в закон о трудноизвлекаемых полезных ископаемых
Тема: Какие законы вступают в силу
Разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых выделена в особый вид пользования недрами.
Соответствующий Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых» вступает в силу сегодня, 31 мая.
Документом предусмотрены два режима пользования разными участками недр для перечисленных целей:
- на основе конкурса;
- по заявке и решению комиссии Федерального агентства по недропользованию.
В первом случае срок пользования недрами составит до 15 лет с возможностью неоднократного продления разработки технологий геологического изучения еще на пять лет. Во втором — до 7 лет с возможностью однократного продления срока на 3 года.
По таким объектам разовые и регулярные платежи за пользование недрами взиматься не будут.
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