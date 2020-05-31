Ворарефилия или желание полностью раствориться в партнере

Лидия Мартынова

Ворарефилия. Этот термин вряд ли знаком простому обывателю. А между тем, ворарефильские желания испытывал каждый влюбленный человек. Как часто, в томной неге, люди говорят друг другу, что хотят полностью раствориться в партнере. Или, наоборот, игриво покусывая, изрекают, что хотят съесть свою любимку. Да, ворарефилия – это желание съесть или быть съеденным своим партнером.

Вкусный фетиш

Ворарефилия обязана своему появлению, как термину, латинскому и греческому языку: vorare — «пожирать», и др.-греч. φιλία — «любовь». Это один из видов фетишизма, коих существует очень много. В данном случае, индивид получает удовольствие, фантазируя на тему поедания своего партнера. Или, наоборот, сам желает быть съеденным. Это вовсе не каннибализм, как может показаться. В этом фетише не присутствует стремление умертвить человека, более того, тема смерти вообще отсутствует и не затрагивается никоим образом.

Помимо того, что ворарефилия относится к фетишизму, прослеживается прямая принадлежность и к БДСМ-практикам. В основном практикуется во время ролевых игр, или при виртуальном сексе по сети интернет. Очень часто, помимо двух героев присутствует еще и наблюдатель, который только смотрит и никак не участвует в игре.

«Ням-ням» или правила игры

В этой игре простые правила: «хищник» и «добыча». Можно играть любую роль, какая больше нравится: хоть зайчик, хоть мышка. Неважно, лишь бы было отождествление, которое приносит реальное удовольствие. Что интересно: ворарефилы редко меняют свои пристрастия. И если внутри он грозный лев, то так и будет разыгрывать эту роль всегда. Но он же диктует условия выбора и жертве. Если он любит закусывать антилопами, то партнер будет именно этим животным, иначе ворарефил не получит своего удовольствия.

Чаще всего партнеры оба являются ворарефилами. Ведь это не просто ролевая игра. Это настоящий фетиш, а значит только он способен доставить сексуальное удовольствие.

Когда в игру добавляется третий участник, что не является редкостью в фантазиях, то он либо только наблюдатель, либо вторая жертва, на глазах которой пожирают первую. Здесь можно провести четкую параллель между животным миром и людским обществом. То есть люди отождествляют себя с фауной, и пытаются жить именно по этим, животным законам.

Связь с БДСМ

Данный фетиш относят к БДСМ по причине четкого направления доминирования и подчинения. Поскольку именно эти два условия являются фундаментальными в определении БДСМ, то другие доказательства не требуются: «хищник» всегда имеет превосходство, «добыча» всегда подчиняется. Здесь поощряется сопротивление, борьба за свою жизнь, стремление убежать и перехитрить нападающего. Со стороны это выглядит, как милые догонялки, ловля, подминание под себя и хриплое: «Попалась? Сейчас я тебя съем!». И картинно впивается зубами в шею. Для приличия можно потрепыхаться. Вот только это всего лишь игра двух голубков. У ворарефилов все намного серьезнее. Они не могут нормально взаимодействовать в сексуальном плане, пока не начнут свою игру. Их эмоции всегда подчиняются сексуальным фантазиям и могут быть нежными и слабыми, а могут напугать своей резкостью и силой. Но страшно это только со стороны: ворарефилы никакого вреда друг другу не наносят. Ну, может пара укусов или царапин, но это вполне допустимо в БДСМ-практиках. Более того, в их играх, как и во всех направлениях БДСМ, имеют стоп-слово и подчиняются правилам безопасности.

Ворарефильские фантазии

Фантазии ворарефилов могут быть весьма изощренными. Определение «необычные» тут не подходит. И вот почему:

«Поглоти меня!»

Макрофилия или микрофилия. Из этих двух терминов становится понятно, что один «большой», другой «маленький». Здесь прямо указывается условие, что размеры «хищника» и «жертвы» неравны. Фантазия заключается во взгляде на мир глазами маленького существа, как кролик перед удавом или мышь перед котом. Хищник может играть со своей жертвой, наблюдать за ней, и не трогать до поры до времени. А «жертва» должна пережить эти минуты перед съедением, уметь взаимодействовать с «хищником» так, чтобы максимально отсрочить «обед». Те переживания, которые получают оба партнера, должны доставить максимум удовольствия.Доминирование и подчинение. Понятно, что «хищник» всегда задает тон происходящему. Жертве не остается ничего другого, как просто подчиняться желаниям последнего.Путешествия в ином теле. Ворарефилы всегда комментирую происходящее. Именно поэтому этот фетиш часто работает именно на расстоянии. Можно просто рассказывать друг другу о том, что происходит. Что видит и ощущает жертва, которая проходит сейчас по пищеводу. Какие ощущения у сытого хищника, который ощущает, как его обед попадает в желудок.Эндосоматофилия. Термин означает полное поглощение своей жертвы внутри хищника. При этом жертва остается живой! У ворарефилов нет тяги к смертельному исходу. Им важно именно быть в чужом теле или иметь внутри себя другое существо.

Ворарефилия подразделяется на несколько видов поглощения.

soft vore — целиком, заживо;hard vore – пережеванным;anal vore – поглощение анальным отверстием;unbirth – вагинальное поглощение;cock vore – поглощение членом через мочеиспускательный канал;absorbation – поглощение всем телом. Как, например, питание у простейших.

Важно понимать, что ворарефилия – это всего лишь фантазия, которая никак не вредит окружающим, в отличии от девиаций. Существует такое патологическое состояние, как некрофагия, при которой человек получает сексуальное удовлетворение именно при настоящем поедании человеческого тела. Ворарефилия не имеет никакого отношения к этому расстройству. Так что, если в какой-то момент появилось жгучее желание сожрать свою «газель», то бежать к психиатру не надо.

Самые странные сексуальные предпочтения/фетиши?!