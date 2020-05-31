Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач развеял миф о способе передачи COVID-19 через животных

Врач развеял миф о способе передачи COVID-19 через животных

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не может передаваться человеку через домашних животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, единственный доказанный способ передачи коронавируса — заражение воздушно-капельным путем. Врач уверен, что инфекция не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

Он также отметил низку вероятность передачи вируса через загрязненные поверхности и кровь. «Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно», — заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре также оценили возможность заражения коронавирусом от животных. По их мнению, COVID-19 не может передаваться человеку от животных, например кошек, однако обратная передача вируса возможна.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать
Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
Модная битва: Кристина Романова против Алиши Кис
Модная битва: Кристина Романова против Алиши Кис
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Из Австралии на родину вернулись 14 россиян
Из Австралии на родину вернулись 14 россиян
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора коллектива два миллиона рублей
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора коллектива два
Украинские силовики вторые сутки «молчат» после наглых провокаций
Украинские силовики вторые сутки «молчат» после наглых провокаций
В Алеппо восстановили мыловаренный завод
В Алеппо восстановили мыловаренный завод

Топ на сегодня

Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Трамп запретил ученым и аспирантам из Китая приезжать в США
Трамп запретил ученым и аспирантам из Китая приезжать в США
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда рублей
Председатель Мосгордумы заработал в 2019 году почти два миллиарда

Еще по теме

Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса через животных
В России начнут искать коронавирус у домашних животных
Кошки с коронавирусом: в США зарегистрированы первые случаи заражения домашних животных COVID-19