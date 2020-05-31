Врач развеял миф о способе передачи COVID-19 через животных

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не может передаваться человеку через домашних животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, единственный доказанный способ передачи коронавируса — заражение воздушно-капельным путем. Врач уверен, что инфекция не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

Он также отметил низку вероятность передачи вируса через загрязненные поверхности и кровь. «Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно», — заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре также оценили возможность заражения коронавирусом от животных. По их мнению, COVID-19 не может передаваться человеку от животных, например кошек, однако обратная передача вируса возможна.