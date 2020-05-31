"Вынужден работать таксистом": экс-солист "Отпетых мошенников" страдает из-за безденежья

Вадим Карасев

44-летний Гарик Богомазов попал в затруднительное положение. Бывший солист популярной в 90-е годы группы "Отпетые моженники" вынужден работать таксистом, сообщает Starhit.

Из-за пандемии коронавируса многие артисты оказались без работы. Чтобы выжить в такой ситуации, музыканты готовы в буквальном смысле на любую авантюру. Так Гарик Богомазов в настоящее время зарабатывает на жизнь, работая таксистом.



"Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране <...> Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", - поведал друг Богомазова Юрий.

Накануне также появились слухи, что сестра музыканта тайно приватизировала петербургские апартаменты родителей, намереваясь через суд вычеркнуть своего знаменитого родственника из списка жильцов, поскольку тот редко появляется в Северной столице, проживая в московской съемной квартире вместе с женой и сыном.

"Это какая-то чушь про его сестру", - считает Юрий. Друг артиста уверен, что тот намеренно пустил о себе неприятный слух, чтобы заработать денег, приняв участие в каком-нибудь телешоу.

По данным источника, семью Гарика Богомазова давно преследует черная полоса - его бывшая жена Юлия уже несколько лет пытается взыскать с артиста задолженность по алиментам с помощью приставов.

Однако экс-солист "Отпетых мошенников" отказывается их платить, постоянно пытаясь оспорить эту сумму.

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