Вырасти в себе телепата: 7 простых советов, как прокачать шестое чувство

Вадим Карасев

Экстрасенсорные способности периодически проявляются у каждого из нас. Но как довести их до совершенства и использовать с выгодой для себя? Есть 7 простых советов, которые помогут вам прокачать шестое чувство и открыть в себе телепата.

Интуитивное чутье — тема, о которой не утихают споры. Одни безоговорочно доверяют шестому чувству, другие отрицают его пользу. Интуиция и телепатия по сей день для многих остаются чем-то непознанным, близким к фантастике или магии. Но раскрыть в себе экстрасенсорные способности может любой, требуется лишь приложить небольшие усилия. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают 7 советов, которые помогут развить интуицию и телепатию.

1. Усильте контроль над ощущениями

Первый шаг на пути к развитию внутреннего дара — привязка чувств и предчувствий к физическим ощущениям. Люди получают явные подсказки ежедневно, но многие игнорируют их, находясь в бесконечном потоке мыслей. Найдите несколько часов в день на осознание того, как именно «общается» с вами ваше подсознание. Осознайте, а еще лучше — выпишите и проанализируйте то, какие чувства вы испытывали, предугадывая уже сбывшееся событие.

2. Подключите телепатию

Когда вы связали предчувствия со своими ощущениями, необходимо научиться включать их по своему желанию. Задайте себе легкий вопрос, ответьте на него и сосредоточьте внимание на ощущениях. Ощутив положительные вибрации, сожмите кулак. Повторяйте такую практику каждый день, и вскоре вам будет достаточно лишь сжать кулак, чтобы запустить интуицию.

3. Отключите шаблоны

Раскрепостите сознание. Потратьте время на то, чтобы предугадать любое событие. Вы можете угадать, какое имя у продавца, на сколько опоздает курьер с доставкой, куда повернет машина. Не бойтесь ответить неверно. Ваша задача — расслабиться и настроить сознание на нужную волну. Несколько недель подобных упражнений приучат ваше бессознательное предугадывать события в «фоновом» режиме — и вы уже начнете удивляться точности своих предсказаний.

4. Ищите совпадения

Практика проводится утром и требует всего 10 минут вашего времени. Закройте глаза и отключитесь от потока мыслей. Пусть образы, воспоминания движутся сами по себе. Возьмите тетрадь и постарайтесь записать все бессвязные мысли, которые вас посетят. Вечером перечитайте свои записи и сравните с тем, что происходило днем. Выделяйте совпадения: с каждым разом их будет все больше.

5. Подключите подсознание

Перед сном подумайте о тех вопросах, которые остались без ответа в течение дня. Рассмотрите различные возможности для выхода из запутанных, нервных или сложных ситуаций. Активируйте свое воображение, чтобы в процессе сна ваше подсознание работало над поиском решения. Утром, когда проснетесь, запишите образы сновидений: в них спрятаны ответы на мучающие вас вопросы.

6. Ассоциируйте

Игра в ассоциации поможет раскрыть в себе телепатические способности. Для этого выберите любые 10 слов и придумайте к каждому из них небольшой ряд ассоциаций. Закончив, проанализируйте свои записи. Логическая цепочка «будущее-новости-перемены» вполне может говорить о том, что жизнь скоро изменится.

7. Доверьтесь своим догадкам

Важно научиться доверять себе и своему внутреннему голосу. Как часто у вас возникало ощущение, будто внутри у вас все переворачивается, и вы сворачивали на полпути без всякой причины? Такие предчувствия, возможно, спасли вас от дорожной аварии или помогли оказаться в нужном месте в нужное время. Интуиция — ваш внутренний ориентир, так что вы должны полагаться на нее и следовать ее подсказкам.