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WOW! Тампоны, которые позволят заниматься сексом во время месячных

WOW! Тампоны, которые позволят заниматься сексом во время месячных

Менструация — это естественная часть жизни каждой девушки. Иногда «эти дни» проходят нормально; иногда — с неприятными симптомами. У каждой женщины есть свой взгляд по поводу того, стоит ли заниматься сексом во время месячных. С одной стороны, сексуальная близость помогает облегчить спазмы; с другой, это не совсем гигиенично.

Но все же некоторые женщины предпочли бы занятия сексом в критические дни, если бы не нужно было возиться со всевозможными пеленками или полотенцами. Не так давно одна из компаний, занимающаяся выпуском средств гигиены для женщин, представила особый продукт. Это защитный диск-мембрана — альтернатива тампону, позволяющая удобно заниматься сексом даже во время месячных.

Тампоны Flex выпускает немецкая фирма. Они собирают, а не поглощают кровь. Но при этом тампон-мембрана вводится за основание шейки матки, а не остается в вагинальном канале. По словам производителя, диск является гипоаллергенным, не содержит опасных веществ и не вызывает синдрома токсического шока. При этом продукт обеспечивают 12-часовую защиту от протеканий.

Генеральный директор компании, Лорен Шульте, отмечает: «Наши клиентки очень позитивно восприняли новый продукт. Flex настолько удобен, что многие женщины даже забывают о том, что у них месячные, пока они его носят».

Используя диск, можно заниматься сексом. С ним нет запаха и пятен; ощущения не отличаются от обычной близости как для мужчин, так и для женщин. Единственный минус тампона-диска, который отмечают некоторые девушки — это неудобство его извлечения.


У Flex нет привычной ниточки. Его достают при помощи особого язычка, за который необходимо потянуть указательным и средним пальцами. Поэтому лучше извлекать тампон-мембрану в домашних условиях, где есть возможность соблюсти правила личной гигиены. Производитель обращает особое внимание на необходимость извлечения последнего диска: про него ни в коем случае нельзя забывать.

Конечно, главный плюс тампона-мембраны — это возможность заниматься сексом во время месячных. Онлайн-опрос, проведенный несколько лет назад сервисом Men`s Health, показал: практически три четверти мужчин хотели бы заниматься сексом во время менструации — при том условии, что близость будет происходить с женой или подругой, с которой связывают серьезные отношения. Кстати, порядка 20 % клиентов, покупающих Flex — мужчины.

# Интересное
По материалам: intrigue

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