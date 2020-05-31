Запись в первый класс пройдет по новым правилам
Проект приказа о записи в первый класс опубликовало Министерство просвещения РФ. Документ с обновленным регламентом, касающимся программ начального, основного общего и среднего общего образования, представлен для общественного обсуждения.
Большинство стандартов, которыми руководствовались российские школы при записи детей в первые классы, остались прежними. Новшества, предложенные Минпросвещения, затронули набор необходимых документов. Теперь родители должны будут предоставить:
Оригинал свидетельства о рождении (или документ, подтверждающий родство заявителя и ребенка);
оригинал удостоверения личности заявителя;
документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (если потребуется);
свидетельство о регистрации гражданина или ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за школой территории;
справку с места работы заявителя (в случае внеочередного или первоочередного приема ребенка на обучение);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (если таковая имеется).
Запись в первые классы для детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, начнется не позднее 1 февраля 2021 года. Эти же сроки действуют для детей, чьи братья и сестры уже учатся в конкретном учебном заведении. Здесь важно совместное проживание детей на одной территории, в одной семье. Раньше такой нормы не было.
Для детей, проживающих далеко от школы, запись в первый класс начнется с 1 июля 2021 года.
Единственным аргументом для отказа в записи ребенка в первый класс может служить отсутствие мест. Иных предлогов для отказа законом не предусмотрено.