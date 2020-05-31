Жириновский призвал поддержать революцию в США и отправить туда Удальцова

Вадим Карасев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ироничной манере прокомментировал протесты в США и предложил для обмена опытом направить туда представителей Росгвардии и левых радикальных организаций.

Политик в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Штаты находятся на пороге революции, которую помогли бы осуществить российские радикалы, грезящие о революции в России, например Сергей Удальцов или Вячеслав Мальцев.

"Дать им задание найти в США Анджелу Дэвис и попросить ее возглавить народный протест. Тогда, возможно, эта революция в Америке завершится успешно, а Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию. Для наших же левых это будет богатейший опыт," — считает Жириновский.

Сотрудникам Росгвардии, по его мнению, будет полезно побывать в охваченных беспорядками американских городах и посмотреть, как там работает местная нацгвардия, "а, может быть, и оказать ей посильную помощь или дать какие-то советы".

"В любом случае это будет богатый опыт по защите граждан от насилия", — добавил депутат ГД.

Беспорядки в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после того, как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задержан по подозрению в оплате товаров поддельным чеком. Полицейский наступил мужчине коленом на горло, после чего тот пожаловался на боль и невозможность дышать. В результате Флойд скончался в реанимации. Сотрудника полиции отстранили от службы на время расследования, которое ведет ФБР. Протесты и беспорядки после случившегося начались и в других городах США. В городе Окленд, штат Калифорния, бунтующие горожане застрелили сотрудника Федеральной службы охраны США. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти.



Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 1/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 2/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 3/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 4/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 5/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 6/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 7/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 8/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 9/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 10/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 11/12Беспорядки в Миннесоте и Атланте | Фото: Reuters, CNN 12/12Нападение на офис CNN в Атланте (штат Джорджия)Протестующие в Миннеаполисе подожгли полицейский участок