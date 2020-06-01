12 признаков меркантильной девушки и что это вообще значит?

Лидия Мартынова

Кто из нас не мечтает жить в богатстве и комфорте? В какой-то степени все мы – личности весьма меркантильные. С той лишь разницей, что для одних богатство – это классный бонус, а для других – смысл жизни.

Многие девушки, насмотревшись в детстве диснеевских мультиков про принцесс, и украдкой начитавшись дамских романов, мечтают о богатом бойфренде. Роскошные ухаживания, дорогие подарки и жизнь без забот. Сказка!

И некоторые дамы настолько одержимы желанием жить в сказке, что готовы закрыть глаза на недостатки бойфренда и прочие мелочи вроде отсутствия романтических чувств, если у парня есть внушительный счет в банке.

Как распознать таких девушек? Об этом мы расскажем в нашей статье.

Все фишки на внешность

Меркантильная девушка уделяет практически все свое внимание внешности. Только не стоит думать, будто все ухоженные дамы – пустоголовые красотки, только и мечтающие о том, как бы стать чьей-нибудь содержанкой!

Меркантильные девушки ставят свою внешность превыше всего. Зачастую они панически боятся старости, так как подсознательно воспринимают себя не как самодостаточную личность, а как красивое приложение к мужчине. Они осознают, что отношения с мужским полом носят для них отнюдь не партнерский характер. Поэтому принимают правила игры и делают все, чтобы, как бы грубо это ни звучало, не утратить свою стоимость.

Большую часть гардероба составляют брендовые вещи, буквально сочащиеся роскошью. К слову, такие девушки не всегда обладают хорошим вкусом и порой выглядят весьма карикатурно.

Деньги нужно тратить

Наша materialistic girl любит деньги всей душой. И она обожает их тратить. Шопинг – ее главное (если не единственное) хобби.

Она не обязательно должна страдать шопоголизмом. Хотя определенная склонность к этому у нее все же есть. Беготня по бутикам доставляет ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Вряд ли она заботится о семейном бюджете. Даже если ее мужчина не может похвастаться высоким уровнем дохода, она найдет тысяча и одну причину, по которой ей было просто необходимо купить ту или иную вещь.

Равноправие здесь не работает

Отправляясь на свидание с мужчиной, она ждет того, что кавалер оплатит все расходы. Хотя здесь стоит отметить, что и немеркантильные девушки ожидают такого от мужчины, если они придерживаются традиционных взглядов на ухаживания. Предложение разделить счет пополам может вызвать у них как удивление, так и вполне спокойную реакцию – «что поделать, таковы современные реалии».

Но materialistic girl вообще не рассматривает отношения, в которых ей придется за что-то платить. Заработок потенциального бойфренда волнует ее куда больше, чем его личностные качества. Если ты не готов баловать ее дорогими подарками и полностью обеспечивать, тебе быстро укажут на дверь. И твоя тонкая душевная организация и умение вести интересные беседы никак тебе здесь не помогут.

Роскошь напоказ

Пожалуй, один из главных признаков меркантильной девушки – желание выставить свою богатство напоказ. Этим они отличаются от обеспеченных женщин, сделавших себя самостоятельно.

Селф-мейд вуман не нужно никому и ничего доказывать – они слишком заняты своими личными делами. Спутницы обеспеченных мужчин (спутницы, а не содержанки) относятся к своему богатству так же, как к себе самим и к своим партнерам – с достоинством. Они не будут скрывать свой уровень достатка от глаз завистников, так как не считают это нужным. Но и кричать о своем богатстве они не будут – зачем? Кому и что доказывать?

Меркантильные девушки буквально одержимы желанием продемонстрировать всем роскошь, в которой они живут. Или хотели бы жить. В ход идут многочисленные (зачастую постановочные) фотографии в Instagram и задушевные разговоры с друзьями, знакомыми и со всеми, кто попадется под руку.

Весь мир должен знать о том, что она живет в роскоши.

Гламурная жизнь

Меркантильная девушка больше всего на свете хочет жить гламурной жизнью кинозвезды. Какими путями будет достигнута ее цель? Это уже не так важно. Она готова пойти на многое. Если понадобится, в ход пойдут любые манипуляции.

Мужчина, который не способен подарить такой девушке «гламурную» жизнь сразу списывается со счетов. Молодость уходит, а рай с милым в шалаше ее не интересует.

Богатый мужчина = хороший мужчина

Как уже было неоднократно сказано выше, мужчин такая девушка оценивает в первую очередь по уровню их дохода. Вся эта дешевая романтика и свидания с бутербродами в парке ей не нужны. Подарки «от чистого сердца» ее не впечатляют. И она не понимает, как кому-то в голову могло прийти, что главное – это внимание, а не стоимость презента.

Она всеми силами старается вращаться в кругах богатых и успешных. Чтобы туда попасть, она готова пойти на что угодно.

Какая разница, насколько счастливыми будут отношения с мужчиной, если он сможет подарить ей походы в шикарные рестораны, поездки на острова и шопинг в центре Парижа? Будут деньги – будет и счастье.

Транжира

Деньги на ее счете не задерживаются. Гламурная жизнь стоит дорого! Такси здесь, ужин там – деньги улетучиваются со скоростью света.

Вероятно, что большую часть детства и юности она провела в бедности. И она готова пойти на что угодно, лишь бы больше никогда не возвращаться в эти страшные времена, когда приходилось экономить на себе и чувствовать себя человеком второго сорта.

Подруги под стать

Умеет ли она дружить? Большой вопрос. Разумеется, ей бы не хотелось иметь в своем окружении чересчур привлекательных подруг, с которыми пришлось бы конкурировать. Но общение со светскими львицами бывает весьма полезным, а потому приходится идти на жертвы.

Вполне вероятно, что ее окружение состоит из девушек, ей подобных. Кто еще способен вынести эту пулеметную очередь из пафосных фотографий в Instagram и бесконечное обсуждение материальной стороны нашей жизни?

Кстати, это еще одна причина, по которой она вкладывает столько времени и денег в свой внешний вид – ей приходится соответствовать своему окружению.

Гордыня

Общаясь с людьми, она по привычке оценивает их по внешнему виду. Во всем ее облике, в манере держаться и говорить сквозит гордыня. Если она считает вас личностью недостойной, она и говорить с вами не захочет.

Зачастую, такие девушки очень грубо общаются с обслуживающим персоналом. Официанты, уборщики, курьеры для них – люди второго сорта. И это при том, что многие materialistic girls в своей жизни и дня не проработали.

Подарки

Меркантильная девушка обожает подарки. Дорогие, разумеется. Она принимает презенты без ложной скромности – личность дарителя не имеет значения. Если подношение ей по вкусу, она с радостью его примет.

Но имейте в виду, что одним хорошеньким подарочком ее сердце заполучить не удастся.

Деньги – самоцель

Кто из нас не мечтает внезапно получить в свое полное распоряжение крупную сумму денег? Одни мечтают о путешествиях, другие о престижном образовании, а третьи хотели бы обеспечить комфортную жизнь членам своей семьи. Иными словами, большинство из нас деньги интересуют в качестве некоего инструмента для достижения цели.

Меркантильная девушка зачастую даже не имеет каких-либо конкретных целей. Деньги – и есть главная цель в ее жизни.

Карьеру не предлагать

Меркантильные девушки не хотят прикладывать усилия для достижения своих материальных целей. Как таковых амбиций они не имеют.

Карьеристки, разумеется, заинтересованы в финансовой стороне успеха. Высокий уровень дохода – одна из главных целей любого человека, увлеченного своей карьерой. В этом нет ничего предосудительного. Но так называемых селф-мэйд вумэн также интересуют самореализация и моральное удовлетворение от своего дела.

А меркантильные девушки наибольшее удовлетворение получают в процессе траты денег и создания «гламурного» образа жизни.

Мораль сей басни

Меркантильные девушки существовали во все времена. Как, к слову, и меркантильные парни – иначе термин «альфонс» не получил бы такое широкое распространение.

Бесполезно пытаться навязать им свою точку зрения, читая нотации о морали и духовных ценностях. Если вам такая позиция не близка, ограничьте любые контакты с такими людьми.

Вы же не хотите ежедневно пролистывать с десяток «сторис» из очередного «лакшери» ресторана?

МЕРКАНТИЛЬНАЯ ДЕВУШКА: 5 признаков женской меркантильности