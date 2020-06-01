Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

Вадим Карасев

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о новой победе в Ливии. Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает РИА Новости.

По его словам, армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа, расположенном в 100 километрах от Триполи. Он заявил, что это произошло после серии авиационных налетов и атак по такфиристским формированиям (запрещены в РФ) в городе аль-Джебель аль-Гарби. Начиная с 21 мая город контролировался правительством национального согласия (ПНС).

26 мая стало известно, что армия ПНС на 48 часов приостановила боевые операции против бойцов ЛНА, чтобы дать «последний шанс для незаконных вооруженных формирований с востока Ливии» решить конфликт. При этом перемирие было окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в Ливии и решении выйти из Схиратского соглашения. Уточнялось, что именно по нему было ранее сформировано ПНС.

В настоящий момент армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ее техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война. Полковника Муаммара Каддафи, правившего страной с 1969-го, свергли и убили. Сейчас в Ливии действуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС, возглавляемое Файезом Сарраджем, и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА.