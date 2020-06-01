Аварийный статус дома хотят обязательно указывать в ЕГРН

Лидия Мартынова

Сведения о том, что многоквартирный дом признан аварийным, хотят в обязательном порядке включать в выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такую поправку в закон «О государственной регистрации недвижимости» планируют рассмотреть первого июня на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению.

Депутаты Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Сергей Пахомов, Андрей Красов («Единая Россия») внесли законопроект в Госдуму 20 апреля.

Из-за низкого уровня осведомленности граждан о программах расселения аварийного жилья люди зачастую не знают, что приобретают квартиру в аварийном доме, отмечают авторы в пояснительной записке.

Если документ вступит в силу, то региональные и муниципальные власти будут сообщать в Росреестр о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В свою очередь, госслужба будет включать эти данные в выписку из ЕГРН, которая позволяет покупателю узнать историю квартиры.

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