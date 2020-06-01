Азаров напомнил, какие территории Украина получила от СССР

Алексей Вольцев

Когда Украина стала одной из республик СССР в 1922 году, в её составе не было Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова, которые она затем получила «бесплатно».

Если же смотреть на вопрос в исторической ретроспективе, то получается, что Украина вышла из состава СССР, имея в пять раз большую площадь, чем когда вошла в состав Московского царства в 1654 году. Об этом в своем Twitter напомнил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причём полностью бесплатно! А новоиспечённые так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да ещё и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал он.

Данный пост вызвал бурю откликов со стороны тех самых «патриотов», которые совершенно не согласны с такой точкой зрения. На Азарова посыпались упреки в том, что он не знает истории своей страны.

А один из «свидомых» пользователей и вовсе назвал бывшего премьера «имбицилом» и послал ему истинную «карту Украины начала века».

Как видим, из этой карты следует, что в состав украинского государства в начале века (правда непонятно какого) входили обширные российские земли, в том числе и анклав за Уралом. Выходит, что территория Незалежной простиралась до Каспия и включала в себя почти весь Кавказ.

Из всего этого становится понятно, что попытка Азарова убедить своих оппонентов на Украине в очевидных исторических фактах снова не удалась. Видать, не по тем учебникам учился Николай Янович.

Ранее ИА Newstes сообщало, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что его правительство было свергнуто после того как потребовало от США закрыть свои военные биолаборатории территории страны.



