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Баланс рисков смещается: ЦБ оценил майскую инфляцию

Баланс рисков смещается: ЦБ оценил майскую инфляцию

Инфляция в мае в России с поправкой на сезонность предварительно оценивается на уровне 0,28%. Таковы данные аналитического обзора Банка России «Финансовый пульс».

«Темп роста потребительских цен немного ускорился после последовательного замедления с начала мая — до 0,10% за период с 19 по 25 мая (по сравнению с 0,01% за шестидневный период с 13 по 18 мая)» — уточняет регулятор.

При этом, по расчётам ЦБ, рост цен в мае с поправкой на сезонность предварительно оценивается на уровне 0,28%. Оценка годовой инфляции остается в диапазоне 3−3,1%.

Аналитики Банка России отмечают, что баланс рисков смещается от проинфляционных к дезинфляционным, несмотря на ускорение роста потребительских цен в течение последней недели. В то же время снижение цен производителей поддерживает понижательное давление на потребительскую инфляцию.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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