Белоруссия продолжит закупку нефти в России

Лидия Мартынова

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в июне запланировали закупку нефти из России. Об этом сегодня, 1 июня, заявил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, план поставок в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» на июнь составляет 1 млн тонн (в июне 2019 года 1,4 млн тонн). При этом Демин отметил, что в мае на белорусские НПЗ было поставлено 1,13 млн тонн.

Как сообщало ИА Newstes, из-за невозможности найти консенсус между Минском и Москвой по условиям поставок, в первом квартале 2020 года белорусские НПЗ практически не получали сырье из России. С апреля, после достижения договоренностей на межправительственном уровне, российские нефтяные компании возобновили поставки нефти в Белоруссию. При этом объем поставок в январе—апреле снизились на 57,6% до 2,5 млн тонн.