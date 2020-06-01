Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения

Анастасия Иванова

Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения, информирует официальный сайт мэра столицы.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, программу проведут в онлайн-формате. Тема 2020 года – «Любимые писатели планеты». Ребятам предстоит прочитать за лето несколько книг известных российских и зарубежных авторов, а затем написать о каждой из них отзыв в творческий дневник.

«Эта общегородская акция пройдет уже в третий раз. Приглашаем ребят любого возраста. Все, кто выполнит программу – прочтет произведения на выбор и запишет свои впечатления о них, получат полезные подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведем 20 сентября», – сказала Сергунина.

Заммэра напомнила, что впервые программа проходила в 2018 году под лозунгом «Лето – время увлечений!». Участники могли брать тематические книги в столичных библиотеках, туда же они относили свои творческие дневники. Темой акции 2019 года стали путешествия. Тогда в программе приняли участие более 3 тысяч детей и подростков, они взяли в библиотеках около 14 тысяч книг.