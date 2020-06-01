Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения

Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения

Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения

Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения, информирует официальный сайт мэра столицы.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, программу проведут в онлайн-формате. Тема 2020 года – «Любимые писатели планеты». Ребятам предстоит прочитать за лето несколько книг известных российских и зарубежных авторов, а затем написать о каждой из них отзыв в творческий дневник.

«Эта общегородская акция пройдет уже в третий раз. Приглашаем ребят любого возраста. Все, кто выполнит программу – прочтет произведения на выбор и запишет свои впечатления о них, получат полезные подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведем 20 сентября», – сказала Сергунина.

Заммэра напомнила, что впервые программа проходила в 2018 году под лозунгом «Лето – время увлечений!». Участники могли брать тематические книги в столичных библиотеках, туда же они относили свои творческие дневники. Темой акции 2019 года стали путешествия. Тогда в программе приняли участие более 3  тысяч детей и подростков, они взяли в библиотеках около 14 тысяч книг.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
В Москве рассказали о миновавшем столицу «итальянском сценарии» коронавируса
В Москве рассказали о миновавшем столицу «итальянском сценарии»
Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США
Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов
Трамп не прав. Премьер Канады не поддержал приглашение РФ на саммит G7
Трамп не прав. Премьер Канады не поддержал приглашение РФ на саммит G7
Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля
Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля
Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу летнего чтения
Библиотеки Москвы в День защиты детей, 1 июня, запускают программу
Звезду YouTube уличили в мародерстве
Звезду YouTube уличили в мародерстве
"Куча придурков". Трамп обрушился с критикой на губернаторов штатов
"Куча придурков". Трамп обрушился с критикой на губернаторов штатов
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
Цена нефти Urals в мае выросла на 70%
Лунный день сегодня 1 июня 2020 года
Лунный день сегодня 1 июня 2020 года
В Чечне позвали Елену Милашину ехать в США, чтобы защищать негров
В Чечне позвали Елену Милашину ехать в США, чтобы защищать негров
МИД России выразил демарш чешскому послу
МИД России выразил демарш чешскому послу

Топ на сегодня

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты

Еще по теме

ВДНХ в честь Дня защиты детей приготовила специальную онлайн-программу
Наталья Сергунина прокомментировала подготовку новогодних программ в московских библиотеках
В 12 зонах отдыха в Москве будут работать летние читальни
Наталья Сергунина предстала перед парламентариями в качестве полномочного представителя