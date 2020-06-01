Билли Айлиш напомнила белым людям об их привилегиях и была раскритикована

Вадим Карасев

Билли Айлиш Фото: Charley Gallay / Getty Images for Spotify

Американская певица Билли Айлиш напомнила белым людям об их привилегиях и была раскритикована. Она опубликовала пост на эту тему в своем Instagram-аккаунте.

На фоне беспорядков в США, начавшихся после смерти темнокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался из-за грубого ареста, многие присоединились к движению Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). При этом в противовес этому многие используют лозунг All Lives Matter («Все жизни имеют значение»). 18-летняя артистка предложила заткнуться тем, кто использует эту фразу.

«Никто не говорит, что ваша жизнь не имеет значения. Никто не говорит, что ваша жизнь не тяжела. Буквально никто ничего не говорит о вас. Все, что вы делаете, идиоты, это ищете способ обернуть все на себя», — возмутилась исполнительница.

«Цвет вашей кожи дает вам больше привилегий, чем вы можете себе представить. И никто не говорит, что это делает вас лучше других. Это просто позволяет вам жить нормальной жизнью без переживаний о том, как выжить», — обратилась Айлиш к белокожим людям.

Она поинтересовалась, почему темнокожих людей убивают, если все жизни важны. «Почему иммигрантов преследуют? Почему белые люди получают возможности, недоступные для представителей других рас?» — спросила артистка. «Знаете почему? Белые, черт возьми, привилегии», — продолжила она.

Многие комментаторы согласились с Айлиш, однако ряд пользователей раскритиковал ее пост. «Что, если чернокожий человек скажет, что любые жизни важны? Что ты тогда скажешь? Говорить, что жизни темнокожих важны, это расизм. Ты выбираешь из всех рас только черных и говоришь, что только они важны. Но они хотят, чтобы их считали равными, а не лучше остальных», — отреагировал пользователь koby_2409. Певице указали на то, что она сама является богатой белой девушкой, а также напомнили, что от действие полиции страдают не только темнокожие.