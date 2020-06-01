Более 12,5 млн заявлений поступило для получения единовременных выплат на детей от трех до 16 лет – Мишустин

Лидия Мартынова

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 12,5 миллиона заявлений поступило для получения единовременных выплат на детей от трех до 16 лет, информирует Агентство городских новостей «Москва».

«С сегодняшнего дня начинаются выплаты единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Заявления на эти средства Пенсионный фонд начал принимать через портал госуслуг еще 12 мая. На сегодняшний день их поступило более 12,5 миллиона», – сказал Мишустин.

Он отметил, что обратиться за выплатами можно будет до конца сентября.

«Никаких документов, чтобы получить средства, предоставлять не нужно», – объяснил Мишустин.