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Будущее рядом: Sony готовит грандиозный показ PlayStation 5

Будущее рядом: Sony готовит грандиозный показ PlayStation 5
После многочисленных слухов и утечек касательно PlayStation 5 Sony Interactive Entertainment наконец-то сделала официальное заявление о дате презентации своей новой игровой приставки. Грандиозное мероприятие состоится 4 июня 2020 года в 23:00 по киевскому времени. Онлайн-шоу будет проводиться под слоганом "Будущее гейминга". Шоу продлится один час и станет лишь началом большой цепочки новостей о PlayStation 5.

Чтобы подогреть интерес к новинке, команда PlayStation показала анонсированный ранее контроллер DualSense. В официальном блоге PlayStation компания разместила обращение президента Sony Interactive Entertainment Джима Райана к геймерам. Он не уточнил, покажут ли саму игровую консоль на презентации, но отметил, что среди продемонстрированных игр точно будут проекты из стартовой линейки.
"Игры для PS5 представят лучшие в отрасли инновационные студии, охватывающие весь мир", – заявил руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан в сообщении в блоге, сопровождающем анонс.

Сама PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года в аккурат к рождественским праздникам. Цена игровой приставки не озвучена, но, по слухам, она будет не дороже смартфона.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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