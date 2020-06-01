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Бывший премьер Украины напомнил националистам, сколько земель страна получила в СССР

Бывший премьер Украины напомнил националистам, сколько земель страна получила в СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил современным "так называемым патриотам", сколько земель страна получила во время пребывания в составе СССР. Он опубликовал в Twitter картинку, в которой утверждает, что в 1922 году в составе Украины не было ряда городов.

"В 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова", – говорится в публикации.

В действительности Харьков формально считался столицей Украинской Советской Республики, начиная с 1919 года. Он оставался в этом статусе до 1934 года. Аналогично в УССР изначально входила и Одесса. Не существует никаких данных об исключении состава УНР и ряда других городов, упомянутых на картинке – к примеру, Луганск входил в состав Донецкой губернии, с 1919 по 1923 года входившей в состав УССР.

Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно!

А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней. pic.twitter.com/LA5Mll7PIA

— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) May 30, 2020

Многие указали Азарову на ошибки, однако украинские националисты не преминули возможностью тоже опубликовать фейки: в комментариях появилось множество фальшивых "карт Украины", датируемых самыми разными годами, где в ее состав входят различные российские южные территории.

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По материалам: uposters.ru

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