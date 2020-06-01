Цена нефти Urals в мае выросла на 70%

Алексей Вольцев

Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в мае выросла на 70 процентов по отношению к апрелю, сообщил Минфин.

Стоимость сырья составила 31,03 доллара за баррель.

При этом средняя цена нефти все равно была в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель).

Минфина, средняя цена Urals в январе-мае 2020 года — 39,2 доллара за баррель, тогда как в первые пять месяцев 2019 года она была на уровне 66,34 доллара.

В минувшую среду, выступая в Госдуме, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что даже нынешний уровень цен позволяет государству уверенно выполнять все бюджетные обязательства.