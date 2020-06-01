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Центры занятости начнут перепроверять электронные заявки

Центры занятости начнут перепроверять электронные заявки

Тема: Какие законы вступают в силу


Данные о наличии детей и регистрации по месту жительства, указанные в заявлениях о содействии в поиске работы, начнут перепроверять в государственных структурах. Соответствующие поправки во временные правила регистрации безработных граждан вступают в силу 1 июня.

Напомним, в связи с введением ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, встать на учёт в службе занятости можно удалённо, заполнив электронное заявление на портале госуслуг или «Работа в России». С 1 июня центры занятости должны запрашивать сведения у профильных госструктур для проверки данных о детях и месте жительства гражданина. Так, сведения о детях они могут перепроверить в Едином реестре загсов, а если там нет данных, то запрос направят непосредственно в загс. Данные о прописке и действительности паспорта уточнят в МВД.

Если данные, полученные от загса или МВД, будут отличаться от тех, что человек указал в заявлении, то пособие по безработице подлежит перерасчёту, следует из поправок.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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