ЧП во Львове: три человека выпали с балкона из-за обрушения перил
Катастрофическое состояние жилого фонда характерно не только для Одессы: новости последних лет показывают, что потенциальными жертвами этого пагубного явления могут стать жители многих украинских городов.
В частности, накануне вечером, в воскресенье, во Львове три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил.
Об этом говорится в сообщении на сайте Горячей линии города.
Уточняется, что происшествие случилось на ул. Литвиненко, 13: вызов поступил около семи вечера.
«По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет — закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет — закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет — ушиб правого плеча», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.
Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой помощи.
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