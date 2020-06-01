Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

Сегодня, в Международный день защиты детей, маленьких зрителей ждет разнообразная программа. Для взрослых хиты прошлых лет: "Галмлет-машина" в постановке Уилсона и "В ожидании Годо" Бутусова. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (1 июня) до 1:30 (2 июня) Метрополитен-опера, открывает доступ к записи 2008 года "Саломеи" Рихарда Штрауса со знаменитым танцем семи покрывал. Режиссер Юрген Флимм, дирижер Патрик Саммерс. В ролях: Карита Маттила, Илдико Комлоши, Юха Ууситало, Джозеф Кайзер, Ким Бегли.

прочтет до сих пор не исполнявшиеся им стихотворения выдающегося поэта-фронтовика. Прозвучат: "Болдинская осень", "Старик Державин", "Мне снился сон…".

В 10:00 Пермский театр оперы и балета приглашает малышей на "Терем-теремок" по мотивам знаменитой сказки. Либретто Ильи Польского и Самуила Маршака. Режиссер-постановщик Марина Рубина, дирижер Петр Белякин.