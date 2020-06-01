Что такое «бразильская попа» и можно ли ее заиметь не бразильянке?

Влада Некрасова

Сейчас последний писк моды, это бразильская попа. Может быть, кто-то еще не знает, как называется эта попа, но не обратить на нее внимание просто невозможно. Поэтому можно смело сказать- бразильскую попу видели все и… да! Почти все женщины хотят себе такую же, а мужчины спят и видят, как рядом с ними будет лежать такое сокровище.

Но можно ли заиметь такую попу, если она не дана от природы? И самое главное- что это вообще такое? Вот на эти вопросы и будет отвечать сегодняшняя наша статья.

Бразильская попа? А что это?

Наверняка, вы хоть раз видели эти крутые ягодицы, которые просто магнитом притягивают к себе внимание. От них просто невозможно отвести взгляд. Скажите, какого цвета глаза у Джениффер Лопес? Ага, не скажите… потому что не обратили внимание. А вот на ее попу не обратить внимания просто невозможно. И не напрасно она страховала эту свою часть тела на бешенные деньги.

И все же, начнем – бразильская попка, это круглые, выпуклые, высокие, но совсем не жирные и дряблые ягодицы. При этом, бедра не широкие, аккуратные, после талии у женщины с бразильской попкой не начинается чан с холодцом, напротив- ягодицы подтянуты вверх и не обвисают. Попка не обладает необъятными размерами. Например, в конкурсе на лучшую бразильскую попку в 2017 году девушки с объемом бедер от 107 см просто не были допущены.

Ягодицы бразильянок должны быть крепкими и упругими, как орешки и верхняя их часть должна быть не покатой, а такой, чтобы на ней мог спокойно устоять стакан с водой. Каково?!

Женщины, которые читают эту статью, запросто можно себя проверить- устоит ли стакан с водой на попе? Нет? Тогда еще один тест- возьмите карандаш и уложите его в складку под попой. Уложили? Очень плохо, потому что у бразильской попы нет складки под ягодицами.

Как считают специалисты, такие попы у этой нации такие от того, что у них своеобразная мышечная структура. Бразильянки и сами по себе крупнее, больше по объемам, и мышцы у них имеют скоростные волокна. К тому же, девушки Бразилии употребляют в пищу слишком много мяса, что способствует формированию таких вот ягодиц.

Но и это еще не все секреты. Если азиатки делают себе маленькие ножки по своим национальным секретам, то и у жительниц Бразилии есть свои хитрости. Так, например, мамы меленьких девочек запрещают дочкам спать на спине или на боку. Они заставляют крошек укладываться только на живот. В таком положении у девочек спина прогибается под определенным углом, и получается выпуклая попка.

Еще один секрет- ягодицы формируются за счет мышц и жира, который на них откладывается. Причем, жир откладывается снизу попы. Поэтому, чем больше жира на ягодицах. Тем более отвислая попа, это видно невооруженным глазом, доказывать не нужно. А вот у жительниц Бразилии мышцы ягодицы не длинные, а короткие, поэтому попа, как бы, вздернута вверх. А вот жира на этих мышц почти нет совсем. То есть, отвисать нечему. Поэтому и получается необыкновенная форма попы.

А бразильская ли?

Если доказано, что форму бразильской попки можно заиметь только генетически, да еще отшлифовать ее в раннем детстве, то получается, что остальным жительницам планеты остается только горько вздыхать и несбыточной мечте?

А вот эксперты моды считают, что такие попки пришли к нам вовсе не из Бразилии. Вспомните, сначала у нас захватывало дух от Ким Кардашьян, Джениффер Лопес, Никки Минаж, а ведь они совсем не бразильянки!

К тому же, если генетика одарила жительниц Бразилии такой роскошью, зачем тогда 70 000 женщин этой страны сделали себе операцию именно для того, чтобы заиметь такую попу? Значит, не всем так повезло.

Как считается в мире моды, бум на круглые попы подарила нам не Бразилия, а американская поп- культура. Да, именно там нас сразили своей пятой точкой Джениффер Лопес и Бейонсе, чуть позднее Ким Кардашьян, а уже потом это пошло по всему миру.

Почему так нужны сейчас такие попы? Почему они находятся на пике стиля и моды? Можно объяснять это по-разному, но вот, например, социолог из Франции Жан-Клод Кауфман говорит о том, что такие упругие и высокие ягодицы являются не трендом, а скорее, воплощением стабильности, безопасности, семейственности, а не враждебности. А эт о сейчас так необходимо человеку в любой стране.

Между прочим, такие конкурсы проводились и в Элладе, это было еще 2000 лет назад. Выбиралась женщина с самой красивой попой. Ею стала Венера Каллипига, чье имя так и переводится- «имеющая красивые ягодицы».

Почему мужчины обожают такие попы

Что бы ни говорил там социолог – француз, а у мужчин своя тяга к таким вот формам. И тянет их вовсе не от того, что они чувствуют какую-то там стабильность. Дело совсем в другом. Но… милые барышни, эта причина еще более прозаична, нежели та, с которой выступал француз.

Все просто- бразильская попка сносит мужчинам голову, в первую очередь, из-за своей, пардон, оттопыренности. А такую оттопыренность обеспечивает определенный угол между ягодицами и поясничным отделом позвоночника. То есть, если на пляже пройдется девица с весьма скромными объемами, но с очень оттопыренной попкой, мужские взгляды вознаградят ее за изгибы в нужном месте. Даже, если эти изгибы появились из-за боли в позвоночнике. Мужикам плевать- попка оттопырилась, дыхание сперло.

Так вот, как утверждают паршивцы- ученые, при таком положении таза женщина может до самых последних дней своей беременности заниматься сложными работами (оп-паньки!). То есть, наши далекие предки выбирали себе наших пра-пра-пра-пра- родительниц с оттопыренными попами только потому, что те исправно собирали корешки и травки до самых родов, не срывая спину. Наши предки- мужчины наслаждались и круглой попой, и работоспособностью своей избранницы. Чем плохо-то?

Хочу себе такую!

И все- таки, очень острый вопрос- а можно ли заиметь себе такую роскошь, если ты родилась далеко не в Бразилии, и даже не в Америке, и если у тебя от рождения довольно скудные ягодицы?

Как утверждают специалисты (опять же), столь пышные формы заиметь вряд ли получится, но вот красивую форму придать своей попке очень даже можно. Но вполне реально накачать девушке попу в домашних условиях. Для этого надо выполнять определенные правила:

Для того, чтобы ягодицы избавить от излишков жира (а это именно он делает нашу пятую точку обвислой и непривлекательной), необходимо делать определенный комплекс упражнений на эти мышцы не менее двух раз в сутки- перед ужином и перед завтраком;Помимо этих упражнений нужно посещать бассейн не менее двух раз в неделю и регулярно выходить на пробежки;Каждое упражнение нужно делать сначала по 15 раз. Затем по 20 раз. А дальше увеличивать нагрузку, когда к этому будет готов организм, вы это почувствуете;Упражнения не сложные. Сначала нужно встать на локти, голову держать высоко, как только позволит осанка, спина прямая, не прогибается. Выполняются махи ногой – вверх и вниз;Следующее упражнение- нужно лечь на спину, ноги согнуть в коленях, а руки положить вдоль туловища. Не отрывая лопаток от пола, поднимать таз, на верхней точке подъема напрячь ягодицы, некоторое время задержаться в таком положении и медленно опуститься в исходную позицию;Обязательно выполнять приседания. Исходное положение- ноги на ширине плеч, руки перед собой вытянуты. Выполнять приседания нужно медленно, садиться низко, при этом, положение рук и ног не менять. Совсем хорошо будет, если приседания выполняются с небольшими нагрузками. Например, с гантелями. Люди, которые уже закалены физически, могут себе позволить и штанги на плечи;Очень продуктивным упражнением чтобы накачать попу считаются выпады. Из исходной позиции (положение стоя), делаются выпады вперед. При этом угол колена сохраняется в 90 градусов. После этого сделать выпад уже другой ногой;

Помимо таких упражнений совсем прекрасным дополнением станет массаж, который модулирует ягодицы. При таком массаже устраняется целлюлит, кожа попы делается ровной, без «апельсиновой корки», к тому же, действие массажа укрепляет мышцы, убирает лишний жир с нижней части ягодиц, а это значит, что форма попы уже приближается к идеалу.

При массаже применяется не только сила рук, но и специальная вибрационная техника.

Для того, чтобы был виден результат, необходимо проделать целый курс массажа, то есть от 10 до 15 раз.

Если возникло желание обязательно добиться круглой попки, и вы готовы пойти на все, то сначала надо найти грамотного тренера. Это только он может подсказать. Какие упражнения помимо предложенных нами, можно применять, чтобы нарастить определенные группы ягодичных мышц ( а такая мышца тоже не одна). После этого можно будет полностью сконцентрироваться на формировании выпуклой попки.

Без труда… совсем беда

Лучшая женская попа настолько ошеломила всю общественность, что дамы, имеющие тугие кошельки, но не имеющие природных круглых поп, решили срочно себе заиметь такие выпуклости. Понятное дело, заниматься по 24 часа в тренажерном зале хочется далеко не каждой красавице, поэтому ложатся под нож.

Сейчас под нож из-за круглых поп ложатся не только известные дивы, но и простые обывательницы, у кого хоть как-то получилось накопить на дорогую операцию. Впрочем, кому-то «посчастливилось» отыскать совсем не дорого « специалиста», кошелек пострадал не смертельно и вот уже- оп-па, вон она и попа!

Конечно, даже у дорогих пластических хирургов импланты ягодиц сразу можно заметить. Да, с телеэкранов звезды вещают, что потратили на формирование таких ягодиц кучу времени в тренажерных залах, пролили цистерны пота, и вот , наконец, прекрасный результат, которым можно гордиться. Но вот только импланты ягодиц, это не грудь.

Невозможно накачать крутую попку, а ноги оставить « не тронутые спортом». Невозможно подтянуть попку, а живот оставить обвислым. Вот и получается, что видим на пляже- идет дамочка с дряблыми, целлюлитными ногами, зато с прекрасно накачанной попкой. Ну и кого обманывать?

Но и это еще не беда. Не такие боХатые « мадамы», как голливудские дивы, делают себе операции, где подешевле, да попроще. Стоит ли рассказывать о том, что потом можно увидеть после дешевых хирургов? Попа, которая у молодой женщины висит, как памперс, импланты, которые уехали черте куда, раздвоенные задницы… Это ужас.

А всего-то и надо- заставить себя заниматься спортом. Ну, или в противном случае, носи то, что дала природа.

Попы знаменитостей

Для того, чтобы более полно показать, что собой представляет бразильская попа, представляем топ самых крутых поп среди знаменитостей.

Первое место безоговорочно занимает Ники Минаж. Ее разница между талией и бедрами достигает почти половину метра! (48см). 114 сантиметров – это только обхват ее попы. Ники знает, насколько привлекательна ее попка, поэтому обложку своего альбома она украсила своей фигуркой, где попка запечатлена во всей красе.Второе место заняла попа Эмбер Роуз ( американская художница и фотомодель). Да-да, Ким Кардашьян не поднялась даже на второе место. Попа прекрасной модели на целых 2 см объемнее светской красавицы.Да!!! На третьем месте она! Ким Кардашьян! Та, чья попа в один миг покорила весь мир своей формой. Обхват ее ягодиц 102 см. Конечно, как утверждает сама Ким, ее формы это результат только ее стараний в спортзале и еще правильного питания. Есть, конечно, люди, которые сомневаются в верности этих слов, но специально для них Ким согласилась пройти специальный рентген, где просвечиваются любые импланты. Никаких «вставок» никто не обнаружил, но, опять же, те же злые языки судачат про то, что вкачивание жира (липофиллинг) тоже просветить не удается. Мы же ничего оспаривать не будем, рассказываем только то, что есть.Бейонсе! Именно ей принадлежит четвертое место по самой красивой попе. Вот уж, кто, действительно, не прибегал к услугам пластических хирургов для украшения своей попки. Афроамериканские корни одарили девушку природным телосложением. Но певица решила не надеяться на природу, поэтому по несколько часов в день пропадает в спортзале. К тому же, она великолепно танцует, что и показывает на сцене.На пятом месте Джениффер Лопес. Честно говоря, ее можно было смело поставить на первое место, потому что именно эта женщина сыграла главную роль в «продвижении поп на Олимп». Именно ее попа первой привлекала взгляды миллионов, именно ее попа вызывала массовые споры- настоящая или нет! Именно из-за ее попы поменяли фамилию Лопес на Попес. Нужно сказать, что попка красотки имеет аппетитные формы, хотя объем достигает всего лишь 103 см. Зато и талия у дивы просто осиная.

Бразильская попа, это не попа обычной бразильской девушки, это … можно сказать, что это вид спорта, в результате которого женщины становятся обладательницами чудесных поп!

Как накачать попу. Бразильская попа. [Workout | Будь в форме]