Дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца к больной жене

Вадим Карасев

Эдуард УспенскийФото: Wikipedia

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна заявила о жестокости отца по отношению к своей первой жене, ее матери. Об этом она рассказала в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Успенская призналась, что отец был груб не только с ней, но и с ее матерью. «Он знал, что у нее рак груди, но вместо поддержки отправил ее в секту и бросил там. В секте практиковали избиение детей», — сказала она.

26 мая дочь Успенского Татьяна назвала отца тираном и рассказала о насилии в семье. По ее словам, грубость, хамство, контроль и принуждение были нормой жизни Успенского. При этом на людях он демонстрировал показную идиллию. Кроме того, у писателя были проблемы с алкоголем, однако он отказывался обращаться к специалистам. Позднее, 28 мая, бывшая жена писателя Элеонора Филина заявила, что во время совместной жизни она неоднократно становилась жертвой давления и агрессии с его стороны. Она также подтвердила, что Татьяна действительно «всю жизнь страдала» от жестокости со стороны отца.

Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года. У него было выявлено злокачественное новообразование.