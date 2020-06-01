Дочь Михаила Ефремова мечтает жениться "на красивой девушке" и уехать из России

Вадим Карасев

19-летняя дочь известного актера Михаила Ефремова призналась, что не относит себя к какому-либо гендеру. Девушка мечтает жениться и уехать из России.

С 17 лет Анна-Мария Ефремова проживает одна в доставшейся от бабушки квартире, расположенной на Никитском бульваре. В программе "Секрет на миллион" на НТВ девушка рассказала Лере Кудрявцевой, что считает себя небинарной персоной.



Я иногда говорю о себе в мужском роде. Мне не нравится принадлежать к какому-либо гендеру. В США есть термин "небинарная персона". Я — небинарная персона, я периодически говорю о себе в мужском роде и в женском. Есть пол женский, есть мужской, а еще около пяти вариаций, которые встречаются гораздо чаще, чем вы думаете.

Анна-Мария Ефремова не проявляет какого-либо интереса к противоположному полу и не собирается выходить замуж.

У меня есть девушка. Это более модно, это более стильно, более современно. Это я шучу. Я не считаю, что другая ориентация — это мода

Как отмечает Анна-Мария, ее знаменитый отец знает о наличии у нее девушки и относится к ее сексуальной ориентации более-менее нейтрально. Дочь Михаила Ефремова считает, что ей в этом плане повезло. Девушка признается, что не намерена вступать в брак с мужчиной и "варить борщи".

"У меня в основном есть мысли выйти за жену, жениться на красивой девушке, скупить коттедж где-нибудь в Англии и жить там. Возможно, ребенка я усыновлю, потому что в данный момент довольно серьезно ситуация обстоит с детскими домами, и многим детям из них необходимо хорошее воспитание и хотя бы одна родительская фигура", - заявила дочь Ефремова.

В прошлом году молодая девушка оставила в соцсетях запись, посвященную ее сексуальным пристрастиям. Дочь Михаила Ефремова призналась, что ее с детства тянет к другим девушкам.



"Я лесбиянка. Девушки привлекают меня с детства. Мне не меняли ориентацию. Никакой грустной истории "становления" нет. Мои отношения с родителями на это не влияли и не влияют. Я всегда была такой", - цитирует Анну-Марию Ефремову "Экспресс-газета".

Как отмечается, дочь скандального актера в соцсетях называет себя в мужском роде. При этом она признается, что у нее был сексуальный опыт с парнями.

"Да, это был хороший опыт. Они были замечательными партнерами и людьми. Это просто не то. И ощущалось не так... Я не ищу материнскую фигуру в своих партнершах. Фрейд сосет, Юнг облизывает... Я бы не смогла встречаться с женственным парнем. Это абсолютно разные вещи", - заключила Анна-Мария Ефремова.

Анна-Мария Ефремова является дочерью Михаила Ефремова от его четвертой жены - актрисы Ксении Качалиной. Однако девочка практически не видится со своей матерью.

Как писал NEWSTES, ранее в Британии женщина родила ребенка своему сыну-гомосексуалисту.