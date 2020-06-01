Фото самых красивых брюнеток мира и места их обитания

Алексей Вольцев

Стандарты красоты не стоят на месте: на смену перьям и блеску 20-х годов пришли элегантные идеальные американские домохозяйки 40-х. Устав от военных скромных цветов, в 60-е модницы облачились в кричащие цвета и длинные цветочные платья, 70-е подарили еще больше яркости и блеска, а вслед за диско в 90-е пришли костюмы с мужского плеча и более маскулинные образы.

Идеальная фигура тоже менялась вслед за модой, довольно пухлая, по сегодняшним меркам, Мерлин Монро была когда-то стандартом красоты, слишком худая даже для подростка Твигги была музой величайших модельеров и имела миллионы поклонников по всему миру.

Сегодняшние красавицы покоряют идеальными чертами лица и превосходной фигурой, а самое прекрасное в наступившем столетии – стремление моды к диверсификации. Сегодня восхищение вызывают не только рафинированные блондинки, но и красивые брюнетки, озорные рыжие и натуральные русые.

В последние годы победительницами всех конкурсов красоты становятся преимущественно брюнетки. Оно и не удивительно: сложно представить роковую блондинку, тогда как красивые брюнетки являются героинями нуар-фильмов, завоевывают сердца и ассоциируются с сексуальностью, страстью и яркостью.

Королева Голливуда 60-х

Люди всегда стремятся все упорядочить и, разумеется, женская красота не стала исключением. Даже если забыть о конкурсах красоты, можно найти сотни различных рейтингов самых красивых женщин мира. Красивые брюнетки тоже стали предметом категоризации в различные эпохи. Если вернуться в далекие шестидесятые, то совершенно невозможно не упомянуть Элизабет Тейлор – одну из самых красивых и талантливых женщин своего времени.

Элизабет Тейлор родилась в непростое время, 27 февраля 1932 года в семье американских актеров. Ее родители жили в то время в Лондоне, но война изменила планы многих людей, и молодая семья вынуждена была вернуться в родной Лос-Анджелес.

Элизабет Тейлор

Впрочем, нельзя сказать, что для маленькой Элизабет это было таким уж несчастьем, ведь Лос-Анджелес подарил миру множество именитых киностудий. Актерская карьера Элизабет началась, когда той было всего 10 лет с фильма «Каждую минуту рождается человек», где она сыграла роль Глории Туайн.

В возрасте 18 лет Тейлор получила свою первую взрослую роль в фильме «отец невесты» и в следующий год в фильме «место под солнцем». Талант молодой актрисы тут же заставил критиков судачить о ней, а агентов практически драться за представление ее интересов.

Актерскую карьеру Тейлор можно считать весьма успешной, актриса получила три премии «Оскар» и снялась во множестве кассовых фильмов. Умопомрачительная брюнетка с глазами фиалкового цвета навсегда оставила свой след в истории кинематографа.

Что же касается личной жизни «королевы Голливуда», то она, к сожалению, складывалась не столь успешно: актриса была замужем девять раз. Любовью всей ее жизни, по признанию самой актрисы, всегда был Майкл Тодд, погибший при крушении самолета. Нельзя сказать, чтобы она не любила всех остальных своих мужей, но каждый ее брак, так или иначе разваливался.

Сложно сказать, что было причиной: тяжелый характер актрисы, на который неизменно жаловались коллеги по съемочной площадке, специфика работы, так сильно отличающаяся от образа идеальной американки того времени или что-то другое – доподлинно известно только то, что Элизабет никогда не изменяла своим мужьям и с каждым была совершенно искренней.

Её мужчины, хотя и не всегда отвечали той же верностью, все же не могли не любить такую женщину, осыпали ее драгоценностями и баснословно дорогими подарками – очень мужской способ проявления симпатии. После провала девятого брака Элизабет Тейлор не предприняла новых попыток и посвятила остаток своей жизни благотворительности. Она умерла в 2011 году в возрасте 79 лет.

Прекрасная леди Голливуда

Красивые брюнетки Голливуда 60-х не ограничивались одной только Тейлор. Нельзя не упомянуть еще одну талантливую актрису Одри Хепберн – дочь голландской баронессы. Одри родилась 4 мая 1929 года.

Одри Хепберн

Одной из самых примечательных характеристик Одри, оставивших отпечаток на всей ее жизни, были сложные отношения с едой. Дело в том, что мать Одри была очень тучной женщиной и неоднократно наказывала дочь, если та слишком много ела. Бедный ребенок с детства был напуган лишними килограммами и ограничивал себя во всем, ведь мама не может быть неправа.

Кроме того, война – это всегда голод и страх, даже если человек голубых кровей. К моменту окончания войны Одри убедила себя в том, что не любит еду в принципе и за всю жизнь ее вес, при росте 170, так и не поднялся выше 45 килограмм. После войны семья Хепберн не смогла вернуться к прежней жизни: отец оказался в тюрьме, разоренная мать вынуждена была работать экономкой и кухаркой.

А Одри, благодаря стройной фигуре могла подрабатывать фотомоделью и сниматься в рекламных роликах. Конечно, на жизнь этого не хватало и она танцевала в голландском клубе, где ее заметила французская романистка и позвала танцевать в бродвейском мюзикле «Жижи».

Одри Хепберн

К счастью, мюзикл ждал ошеломительный успех. За ним последовали «Римские Каникулы» вызвавшие настоящий фурор. И вот уже из дочери военных лет Одри превратилась в оскароносную принцессу Голливуда.

Личная жизнь Одри, в отличие от актерской карьеры, упорно не складывалась: она теряла детей, мужья то изменяли, то били… Казалось бы, с кем вообще можно изменять такой женщине, как Одри Хепберн?

Лишь в 50 лет, после нескольких неудачных браков, рождения двух прекрасных сыновей и съемок во множестве ошеломительно успешных картин, Одри, наконец, смогла найти надежного и любимого мужчину – Роберта Уолдерса. Они любили друг друга до самого конца – 20 января 1993 года.

Нельзя не отметить гуманитарный вклад Одри Хепберн в мировую историю: Одри ездила по странам третьего мира с гуманитарными миссиями, была послом ЮНИСЕФ. Актриса получила медаль свободы от Джорджа Буша и Гуманитарную премию им. Жана Хершолта за помощь человечеству.

Fem Fatale Голливуда

Обратив взгляд на современный кинематограф нельзя не отметить настоящую роковую красотку, героиню нуара современности – Еву Грин. Красивые брюнетки обитают не только в солнечной Италии. Франция тоже может похвастаться своими идеальными женщинами.

Ева Грин

Ева родилась 5 июля 1980 года в Париже. Хотя мать Евы была актрисой, она не сразу подержала увлечение дочери кинематографом. Девушка поступила в Парижскую драматическую школу, где проучилась 3 года, после чего она продолжила образование в Академии Драматического Искусства в Лондоне, а также в Школе Искусств Нью Йорка.

Первым фильмом Евы стал фильм режиссера Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», который очень оценили критики. В этом фильме есть сцена с полностью обнаженной актрисой, которая, кстати, была вырезана для премьеры в Америке. За Мечтателями последовала череда успешных и кассовых фильмов, работа с такими именитыми режиссерами как Ридли Скотт, Тим Бертон, Лиза Лангсет.

Параллельно с актерской карьерой, Ева развивает, также, и свою модельную карьеру, представляя такие именитые марки как Armani, Dior, Heineken.

Ева Грин является послом ЮНИСЕФ, занимается благотворительность.

Самый занятный факт об актрисе — это то, что она натуральная красивая блондинка, но, перекрасившись в 15 лет в брюнетку, стала известна именно образом роковой и хладнокровной красотки.

Расхитительница гробниц Голливуда

Голливуд – место, где все женщины как на подбор. Оно и понятно, красивые женщины заслуживают того, чтобы постоянно быть на виду. Говоря о красоте, нельзя не упомянуть женщину, рядом с которой меркнут и бледнеют все самые красивые брюнетки мира – это Анджелина Джоли.

Настоящая икона своего времени. Сколько раз пластические хирурги всего мира слышали просьбу от своих пациенток сделать их похожими на Джоли? До невозможности пухлые губы, миндалевидные глаза и острые четкие скулы сводили и продолжают сводить с ума мужчин мира.

Анджелина Джоли

Джоли – красивейшая женщина мира, обладательница премии «Оскар» и трех «Золотых глобусов», одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, секс-символ всех времен, а кроме того режиссер и сценарист, посол доброй воли ООН, филантроп.

Каждое появление Анджелины на публике сопровождается вспышками сотен фотокамер, каждый ее жест под прицелом телекамер, каждое слово записывается журналистами – неудивительно, что журнал Тайм признал ее одной из сотни самых влиятельных людей планеты.

Первым кинопрорывом Джоли стал фильм «Хакеры», снятый в 1995 году, с этого момента она уверенно шла к вершине славы Голливуда. За фильм «Прерванная жизнь» актриса получила статуэтку «Оскар», а в 2013 году стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

Переломным моментом в жизни Джоли стали съемки «Лары Крофт». Это произошло не только из-за успешности картины. Дело в том, что сами съемки проходили в Камбодже. Увидев своими глазами всю бедность и ужас третьих стран мира Джоли немедленно связалась с ООН, став послом доброй воли и с тех пор ее гуманитарные миссии в помощь странам третьего мира не прекращаются.

Актриса создала несколько благотворительных организаций, была награждена оскаром за гуманитарный вклад, титулом почетного гражданина Камбоджи, гуманитарной премией ООН, орденом Святого Георгия и Святого Михаила за участие в кампании борьбы против насилия сексуального характера в зоне военных конфликтов и службу интересам британской внешней политики.

Личная жизнь актрисы всегда под прицелами камер и, возможно, в том числе поэтому тоже не слишком счастливая. Самые длительные отношения актрисы с Бредом Питом распались совсем недавно, а вместе с ними рухнул и последний оплот веры в любовь в Голливуде.

Анджелина Джоли

У актрисы на данный момент шестеро детей, трое из которых приемные.

Золотое сечение Голливуда

Еще одна прекрасная женщина – Моника Беллуччи. Она, кажется, не просто красивая, а само воплощение правильной идеальной красоты: обладает роскошным телом и поистине ангельским лицом. Есть просто красивые брюнетки, а есть эталон женственности и чувственности. Возможно, это природный дар, что есть у всех девушек Италии.

Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в небольшом итальянском городке Читта-ди-Кастелло. Девочка росла в небогатой семье и все детство провела в окружении книг и прилежной учебы. Девочка понимала, что без хорошего образования ей не улучшить материальное благосостояние семьи, однако в 16 лет она стала моделью и вскоре ей пришлось делать выбор между светской жизнью и юриспруденцией.

Моника Беллучи

К счастью, Моника решила рискнуть и продолжить свою работу моделью. Вскоре ее заметил крупнейший модный дом Dolce&Gabbana и до сих пор она является неизменной музой марки.

Успех модельной карьеры дал Белуччи возможность попробовать себя в кино. Ее первой заметной ролью в кино стала роль невесты Дракулы в фильме «Дракула». Самой запоминающейся ролью актрисы без сомнения можно считать роль в фильме «Малена», которая принесла ей оглушительную славу. Итальянка стала эталоном образа роковой брюнетки в кинематографе.

Личная жизнь Моники не такая насыщенная, какой, казалось бы, должна быть, следуя кинематографическому образу. Моника была замужем дважды и оба брака закончились разводом. Если верить таблоидам, сегодня сердце актрисы снова занято, на этот раз французским актером Жильем Леллушем.

Одной из самых примечательных черт актрисы является полный отказ от пластической хирургии, что в современном мире не может не удивлять. Поколение эйджизма где-то даже с осуждением относится к решению женщины стареть красиво, в то время как у поклонников это решение вызывает непередаваемое восхищение.

Актриса не мучает себя диетами, чтобы соответствовать стандартам, но, вместе с тем, сама задает тренды и является эталоном женской красоты. Конечно, сказывается выигрыш Моники Беллуччи в генетическую лотерею, но ее красота настолько правильная и естественная, что не могла просто исчезнуть с возрастом.

Впрочем, итальянки, пожалуй, единственные женщины, которые с возрастом становятся только прекраснее. Может быть, самые красивые брюнетки в принципе живут в Италии? Хотя каждый видит красоту по-своему, а жгучие брюнетки есть и среди самых красивых украинок. Возможно, стоит их сравнить.

ТОП 10 САМЫХ КРАСИВЫХ АКТРИС ГОЛЛИВУДА