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Газ для промышленности в июне дешевеет на 20%

Газ для промышленности в июне дешевеет на 20%
Газ для промышленности, который реализуется НАК "Нафтогаз Украины", в июне дешевеет на 19-20,7%, в зависимости от условий поставки.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Нафтогаза.

В частности, при условии отсутствия долгов перед НАК, осуществления предоплаты и закупки значительных объемов газа (более 50 тыс. кубометров), голубое топливо будет стоить 2 713 грн за тыс. кубометров (без НДС). Для остальных промышленных потребителей газ предлагается по цене 3 182 грн за тыс. кубометров (без НДС). По сравнению с ценами мая, эти показатели ниже на 19-20,7%.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в мае снизил цены на газ для населения на 21% – до 2 300 грн за тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов, расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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