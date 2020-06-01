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«Газпром» теряет Турцию

«Газпром» теряет Турцию

В первом квартале доля российского газа на рынке Турции снизилась с 31% до 24,5%. При этом в марте поставки «Газпрома» просели сразу в 3,5 раза и он покинул место первого поставщика, пропустив вперед Азербайджан, Катар, Иран и Алжир. Несмотря на запуск «Турецкого потока», Россия и Турция до сих пор не нашли компромисс по ценам на газ, и весной турецким компаниям стало существенно дешевле закупать СПГ.

Турецкий регулятор EPDK опубликовал мартовский отчет о рынке газа в стране. Если брать результаты всего первого квартала, то импорт, а Турция почти ничего не добывает, вырос на 5% - до 15,2 млрд. «Газпром», однако, только сократил поставки. Если в январе они превышали показатели прошлого года, то в марте рухнули в 3,5 раза. В результате экспорт российского газа в Турцию в первом квартале снизился на 16,5% - до 3,72 млрд кубометров. А доля рынка, которую занимает «Газпром», — до 24,5%.

Во многом падение импорта из России объясняется ростом закупок СПГ — из Катара и США. Если в квартальном варианте их поставки выросли вдвое, то в мартовском — почти вчетверо (786 и 369 млн кубометров, соответственно). Примечательно, что по сравнению с февралем поставки СПГ из США в Турцию снизились в 2,5 раза, а катарский экспорт планомерно растет.

Ближе всех к России подбирается Азербайджан — уже 18% рынка Турции в первом квартале. В марте впервые страна стала крупнейшим поставщиком в Турцию — 924 млн кубометров. Баку едва ли сохранит свои позиции в долгосрочной перспективе, однако доля Азербайджана продолжит расти по мере выхода «Южного газового коридора» на проектную мощность. По нему госкомпания Botas законтрактовала 6 млрд кубометров в год.

Позиции Ирана, Алжира и Нигерии на турецком газовом рынке в первом квартале изменились не сильно.

По поставкам российского газа в Турцию серьезный удар нанесло падение цен на газ на спотовом рынке. «Газпром» поставляет по долгосрочным контрактам и стоимость газа зависит от нефтяных котировок с временной отсрочкой. Поэтому российский газ сейчас существенно дороже, чем, например, СПГ. К тому же Анкара уже давно хочет изменить ценообразование. «Есть проблема: наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям „Газпром“ предлагает другие решения, но они все равно будут находиться, эти решения, мы их будем искать», — сказал Владимир Путин после переговоров с Реджепом Эрдоганом еще в апреле прошлого года.

Сейчас ситуацию спасают контрактные обязательства турецких компаний, по которым они обязаны выкупать не менее 80% законтрактованного газа. Хотя их и выполняет только госкомпания Botas, но не частные трейдеры. Так, контрактные объемы турецких компаний составляют 24 млрд кубометров в год, а обязательные — 19,2 млрд. Тем не менее, в прошлом году Турция импортировала из России 15 млрд кубометров.

Отчасти снижение закупок газа может объясняться еще и попыткой давить на несговорчивый «Газпром» и Москву. При этом положение российского холдинга становится менее устойчивым по мере того, как приближается 2022 год, когда закончит свое действие самый крупный контракт, с Botas, и необходимо заключать новый.

Антон Копылов
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По материалам: eadaily.com

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