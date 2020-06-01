"Газпром" заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Анастасия Иванова

"Газпром" заключил с греческой Mytilineos контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года, сообщается в релизе российской компании.

"ООО "Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", и Mytilineos S.A. (Греция) заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа... Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года", - говорится в сообщении.

Компания Mytilineos занимается металлургией, энергетикой и EP-проектами. "Газпром экспорт" осуществляет компании поставки природного газа с 2017 года. В 2019 году в адрес Mytilineos было поставлено 588 миллионов кубометров газа.