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Голландский шахматист подшутил над американцем, использовав русский мем

Голландский шахматист подшутил над американцем, использовав русский мем

Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири прокомментировал победу американца Хикары Накамуры над чемпионом мира Магнусом Карлсеном, использовав популярный русский мем.

Накамура, обыграв на соревнованиях Lindores Abbey Rapid Challenge Магнуса Карлсена, заявил, что следовал плану на матч и занимал правильные позиции на игровой доске.

"С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался", - прокомментировал слова Накамуры голландец.

С самого начала у меня была какая-то тактика и я её придерживался. https://t.co/NxaUxhNhSM

— Anish Giri (@anishgiri) May 29, 2020

Фраза, опубликованная Гири, является отсылкой к популярному в России мему, в котором журналист задает вопрос российскому наезднику Александру Несяеву о наличии тактики. Репортаж снят в Москве еще летом 2015 года.

Следующим соперником в финале престижных соревнований станет россиянин Даниил Дубов, ранее выигравший у китайца Дин Лижэня.

25-летний Гири родился в Санкт-Петербурге, он представляет Нидерланды с 2009 года.

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По материалам: uposters.ru

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