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Гороскоп на июнь 2020 года от Анжелы Перл

Гороскоп на июнь 2020 года от Анжелы Перл

Каждый новый месяц звезды и планеты преподносят сюрпризы, а значит, нужно внимательно следить за прогнозами. В июне 2020 года каждый из Знаков Зодиака сможет преуспеть, если прислушается к прогнозу именитого астролога Анжелы Перл.

Гороскоп на июнь от Анжелы Перл позволяет не только узнать о том, какие события могут произойти в жизни, но и заранее подготовиться к переменам, связанным с влиянием небесных тел. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с очередным гороскопом, в котором отражены актуальные советы и предостережения.


Овен

Июнь будет насыщен событиями, и Анжела Перл советует Овнам быть осмотрительными. Коридор затмений, который начнется с 5 июня и завершится лишь в июле — не лучшее время для принятия серьезных и опрометчивых решений. Тем не менее, Овны смогут преуспеть, если будут прислушиваться к себе и не станут останавливаться. Начнется июнь с лунного затмения 5 числа, и с этого дня Овны смогут начать развитие в профессии.

Телец


Коридор затмений, который начнется 5 июня, а завершится в июле, добавит нервозности. Тельцам в первый месяц лета важно грамотно расставить приоритеты и быть готовыми к тому, что планы могут перемениться, в том числе из-за Меркурия, который станет ретроградным с 18 числа. Первое затмение задаст ритм, и Тельцам астролог рекомендует обратить внимание на финансовую сторону жизни, чтобы не упустить интересных перспектив.

Близнецы

Июнь будет важным месяцем для Близнецов, когда закладывается фундамент на ближайшие полтора года. Начнется месяц с лунного затмения 5 числа, и с этого дня Близнецы смогут определиться с дальнейшими целями, расставить приоритеты и не спеша продвигаться к воплощению в жизнь важных дел и желаний. Астролог рекомендует прислушаться к себе, чтобы в течение всего периода не жить чужими мечтами.

Рак


Раков ждет позитивный месяц, во время которого обязательно получится привлечь в жизнь нужные перемены. Астролог предупреждает о том, что многие планы могут поменяться из-за влияния ретроградного Меркурия, однако эта ситуация будет позитивной и убережет Раков от неосмотрительных шагов и промахов. Привнесет разнообразия и коридор затмений, во время которого Раки смогут стать успешнее благодаря находчивости.

Лев

Июнь будет богат на события, главным из которых будет коридор затмений. Добавит некоторого сумбура и влияние ретроградного Меркурия. Тем не менее начало лета сулит приятные перемены, если Львы не станут спешить и принимать опрометчивых решений. Осторожность и внимание к деталям уберегут от проблем в дальнейшем и сохранят хорошее настроение на весь месяц.

Дева

Девы в июне должны быть готовы к тому, что с 18 июня их управитель Меркурий развернется в ретроградное движение. Это событие не пройдет бесследно, а значит, по совету астролога Девам важно сохранять бдительность и отказаться от опрометчивых поступков. Добавит нервозности и коридор затмений, однако характер Дев не позволит оступиться и поддаться панике, мешающей принимать взвешенные решения.

Весы


В июне произойдут сразу два затмения: солнечное и лунное. Эти события будут знаковыми для Весов, а значит, нужно быть бдительными, а также весь месяц отказываться от авантюр. После 18 числа астролог не рекомендует принимать важные решения и совершать крупные покупки из-за влияния Меркурия, который развернется в ретроградное движение. В целом месяц будет благоприятным временем для того, чтобы осмотреться и спланировать будущее.

Скорпион

Скорпионам Анжела Перл рекомендует оставить спешку, чтобы исключить неприятности. Коридор затмений, который начнется 5 июня, а завершится в июле, не желателен для кардинальных перемен, но благоприятен для развития интуиции и планирования. Кроме того, в июне с 18 числа меняет направление Меркурий. Его ретроградное движение будет идеальным временем для того, чтобы что-то переделать или возобновить.

Стрелец

Стрельцам в июне предстоит пройти путь, наполненный множеством событий. В первом месяце лета не стоит принимать ответственных решений, особенно в периоды затмений: 5 и 15 июня. Осторожность позволит выбрать верный путь к успеху и не оступиться. Анжела Перл рекомендует наблюдать, чтобы увидеть знаки судьбы, указывающие на путь к успеху. Кроме того, 18 числа Меркурий станет ретроградным, и с этого периода планы могут поменяться.

Козерог


Июнь встретит Козерогов сразу двумя затмениями и разворотом Меркурия в ретроградное движение. Эти события будут накладывать отпечаток на всю деятельность, а значит, Козерогам предстоит период некоторой турбулентности. Астролог рекомендует приспособиться к новым правилам игры и не противиться переменам, которые обязательно приведут к лучшему, а также отказаться от принятия судьбоносных решений.

Водолей

Водолеям в июне предстоит приготовиться к тому, что многие планы поменяются, и придется адаптироваться к происходящему. Коридор затмений, который начнется 5 июня, будет временем не стабильным, поэтому Водолеям не стоит торопить события и принимать серьезные решения. Тем не менее месяц будет удачным для того, чтобы подготовиться и шаг за шагом приближаться к поставленной цели.

Рыбы

Рыб ожидает непростой месяц, полный перемен и неожиданных событий. Такое положение дел связано с коридором затмений, который начнется с 5 июня, а завершится в июле. В этот период не стоит принимать важных решений, а также торопиться. Кроме того, коррективы внесет ретроградный Меркурий, чье влияние с 18 числа заставит замедлиться и с еще большей осторожностью продвигаться к достижению поставленных задач.

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По материалам: dailyhoro.ru

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