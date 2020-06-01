Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 июня 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов. Его популярность обоснована профессионализмом и большим опытом в сфере астрологических прогнозов. Пришло время узнать о советах эксперта относительно начала лета.

Портал Woman`s day поделится с вами информацией о том, в каких сферах будет ожидать удача, а в каких лучше быть предельно осторожными. Астролог дал самые нужные и важные рекомендации всем Знакам Зодиака касательно начала лета, которое обещает быть достаточно непростым, ярким, запоминающимся и продуктивным для большинства из нас.

Овен

Овнам необходимо общаться с романтичными и любящими Знаками Зодиака, так как закрытые и негативные люди будут вводить их в состояние стресса. Особенно сильно это чувствоваться будет в самом начале недели и лета — июня. Вообще, начало недели обещает быть сумбурным и непредсказуемым из-за дисгармонии звезд и планет.

Зато ближе к 5 июня обстановка заметно улучшится, что неминуемо скажется на удаче Овнов во всех сферах жизни. Если начало недели в лице 1 и 2 июня лучше провести в спокойствии и не рисковать, то в конце недели можно дать волю чувствам и стать теми, кем Овны являются на самом деле — динамичными и необузданными, яркими и уверенными в себе.

Телец

У Тельцов начинается новая глава в жизни. Эта глава называется не просто «лето». Это будет «очень продуктивные и интересное начало». Главное, чтобы были силы для преодоления препятствий и неурядиц. Особенно сильно нехватка сил будет чувствоваться 3 числа — когда звезды будут деструктивными. Дыхательная гимнастика поможет в этот день остаться на плаву.

Эти выходные обещают быть одними из самых ярких и запоминающихся за последние пару месяцев. Конечно, многое будет зависеть от самих Тельцов. Павел Глоба советует как можно больше времени уделять семье, но не забывать и о себе любимых. Это идеальное время для поиска любви, общения и новых знакомств. Также полезно будет просить о помощи близких и коллег.

Близнецы

Для Близнецов наступает время, когда нельзя сидеть на месте. Нужно обязательно действовать, стремиться к новым высотам. Если никаких целей нет, то нужно их поставить. Звезды и планеты помогут людям этого Знака обрести гармонию и цели в жизни, амбиции и энтузиазм к делам и работе. Даже в любви нужно переходить от мыслей к действиям.

Самый конце рабочей недели обещает быть сложным и напряженным для Близнецов. На выходных им стоит воспользоваться простыми бытовыми секретами о том, как восстановить биополе. Нужно приготовиться к повышенному вниманию со стороны противоположного пола, а также к тому, что могут появиться новые заботы и проблемы.

Рак

Ракам категорически не стоит нарушать законов равновесия Вселенной. Особенно этого не стоит делать в самый неблагоприятный день недели — понедельник. Звезды будут не в лучшем настроении, поэтому у Раков появится желание проявлять больше активности. В понедельник лучше не торопиться с решениями, а также проще относиться к проблемам.

Середина недели будет продуктивной во всех сферах жизни, включая любовь. 3 и 4 числа звезды с планетами войдут в благоприятное положение, поэтому Ракам будет везти во всех начинаниях. Очень удачным эти два дня и неделя в целом будет для представителей креативных профессий, а также для тех, кто открыт и готов идти на компромиссы.

Лев

Львам стоит поменьше общаться с жадными Знаками Зодиака, иначе от них можно будет набраться негативных привычек. Также на этой очень благоприятной неделе Львам желательно как можно больше двигаться. Необходимо соглашаться на новые проекты на работе, знакомиться с новыми людьми. Конец рабочей недели и суббота идеально подойдут для шопинга.

В любви Львам тоже повезет очень сильно. В большей степени это касается тех, кто находится в поисках второй половинки, но и семейным Львам также улыбнется удача. Будет проще понимать желания и мысли близких людей. Астролог настоятельно советует не строить четких планов, а действовать по вдохновению и согласно интуиции.

Дева

Павел Глоба считает, что для Дев наступает крайне благоприятное время. Самые позитивные и созидательные дни — 3, 4 и 7 июня. В это время лучше не сидеть без дела. В будние дни нужно заниматься работой и любыми делами по дому. А вот на выходных необходимо сфокусироваться на отдыхе и смене обстановки. Это поможет очистить сознание от «мусора».

Это время идеально подходит для самоанализа, а также для очищения дома от хлама. Нужно проверить себя на наличие вокруг вещей, которые разрушают энергетику. Несмотря на то, что планеты и звезды будут в гармонии, в личной жизни могут появиться некоторые проблемы. Вероятность их появления максимальна 5 числа — в самый опасный день недели.

Весы

У Весов лето начнется обычно, без каких-либо потрясений и проблем. 5 и 6 июня станут самыми лучшими днями для укрепления любви и уже существующих отношений. Одиноким Весам стоит насладиться свободой и посвятить это время себе. Не стоит забывать о родителях и близких. Возможно, что им понадобится помощь.

7 июня — самый неблагоприятный день недели. В этот день астролог настоятельно рекомендует Весам не начинать ничего нового, а просто расслабиться. Не стоит общаться с токсичными людьми и смотреть новости. Также желательно избегать общения в социальных сетях. Лучше очистить разум от негатива при помощи специальной медитации.

Скорпион

Скорпионам стоит остерегаться самовлюбленных людей, которые зациклены на себе любимых. Это очень важно в делах и работе, потому что такие личности могут быть склонны к предательству. Особенно осторожными стоит быть 3 июня и в смешные с ним дни. В среду велика вероятность разочароваться в окружении и в поступках близких.

В целом неделя идеально подходит для самообразования и обучения других, а также для творческой деятельности. Пришло время совершить покупки. О которых приходилось долго мечтать. Можно наткнуться на большие скидки, особенно на выходных. Если не хочется никуда выходить из дома, то ничего страшного — купить что-то можно удаленно.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда можно серьезно преуспеть в сфере работы и финансов. Это будет время покупок, удачных сделок. Очень важно слушать мнение окружающих, так как в потоке мыслей и слов можно выделить для себя нечто очень важно. В спорах нужно проявлять больше гибкости. Так можно сохранить позитивную обстановку.

Очень важно пользоваться денежными медитациями для снятия негативных программ. Полезно получать новые знания и опыт. В любви же стоит взять паузу. Не нужно думать о чувствах и переживать впустую. Как и в работе, в любви возможны размолвки из-за неуступчивости и нежелания выслушать человека, постараться понять его получше.

Козерог

Благоприятными днями для Козерогов можно считать 3 и 4 июня. В среду и четверг можно сфокусироваться на домашних делах и личных проблемах. На работе и в бизнесе Павел Глоба настоятельно рекомендует приостановить развитие и сфокусироваться на исправлении недочетов и ошибок. Можно заняться анализом своих действий, чтобы понять, где пришлось свернуть не туда.

В любви Козерогов ждет большой успех, но не в начале недели. В первый день лета может показаться, что в отношениях есть какие-то пробелы. Если и так, то пять талисманов на любовь помогут преодолеть препятствия и настроиться на нужный лад. В целом неделя будет достаточно благоприятной и даже стабильной. Главное — не торопиться с решениями.

Водолей

Финансовая сфера жизни будет иметь первостепенную важность для Водолеев. Денежные приметы помогут в принятии решений и помогут обойти неурядицы стороной. Это будет полезно 3 июня — когда звезды и планеты войдут в диссонанс. 1, 2 и 5 числа, наоборот, настроение ночных светил будет крайне созидательным. Это хорошие дни для поиска себя.

Очень повезет тем, кто ищет работу, либо пытается решить очень важную проблему. Астролог советует не сидеть без дела. В любовной сфере тоже лучше продолжать движение вперед, без страхов и негатива. Любую семейную ситуацию можно разрешить без споров и ругани — нужно лишь немного терпения.

Рыбы

Это будет очень благоприятная неделя для Рыб. Лишь в пятницу стоит быть осторожнее, потому что звезды и планеты будут в легком разладе друг с другом. В остальные дни удача будет всегда рядом. Особенно мощной и ощутимой поддержка звезд и планет будет 3, 4 и 7 июня. Необходимо действовать и быть в эпицентре событий, но пока не начинать ничего нового.

Не стоит совершать крупных покупок и резко менять обстановку. Важно помогать близким и в их начинаниях и поддерживать их не только делом, но и словом. Энергетика человека — весьма изменчивая структура, поэтому Павел Глоба рекомендует Рыбам помнить, что любые взлет и падения временны.