Греция начнет сезон без российских туристов

Алексей Вольцев

В список стран, для которых с 15 июня Греция откроет границы, Россия не вошла. Возможно, ситуация изменится к июлю. В любом случае, к этому сроку во всех отелях Греции уже заработают протоколы здоровья, что гарантирует российским туристам безопасный отдых.

В ПЕРВОМ СПИСКЕ РОССИИ НЕТ

Правительство Греции на основе открытых данных о ситуации с коронавирусом в других странах определило список стран, гражданам которых первыми разрешат въезд в страну в июне. В этом перечне - страны Европы, включая государства Балтии, а также Китай, Япония и Израиль. Из топ-5 въездных рынков Греции «допуск» получили только туристы из Германии. Граждан Великобритании, Италии, Франции и США в Греции пока не ждут.

На первом этапе будут разрешены международные рейсы только в два аэропорта: в Афины и Салоники. Иностранные гости не будут подвергаться 14-дневному карантину, однако их могут выборочно протестировать на COVID-19 по прибытии в аэропорту.

По заявлению греческих властей, пул стран по мере их прогресса в борьбе с коронавирусом будет постепенно расширяться. Обновленный список станет известен к 1 июля. О том, что Греция будет «открываться» на двусторонней основе с «теми государствами, где острота ситуации с коронавирусом снижается», ранее сообщил и МИД РФ.

КАКИМИ БУДУТ ПРОТОКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ В ОТЕЛЯХ ГРЕЦИИ

По информации представительства Греческой национальной туристической организации (ГНТО) в России, круглогодичным отелям разрешено открыться с 1 июня, сезонным гостиницам и курортам – с 15 июня. Во всех отелях, независимо от их классификации, будут применяться протоколы здоровья.

Так, во всех гостиницах должен работать дежурный врач, знакомый с инструкциями по проверке гостей, у которых будет заподозрен коронавирус. Гостиницы должны сохранять информацию о сотрудниках и гостях в специальном журнале, чтобы связаться с ними, если коронавирус будет выявлен после отъезда. Отели должны избегать очередей на регистрацию и расположить мебель в лобби так, чтобы гости могли соблюдать дистанцию в 2 метра. Рекомендуется онлайн регистрация заездов.

Увеличено время между выездом и заездом гостей: регистрация отъезда до 11:00, регистрация заезда с 15:00. Это нужно для того, чтобы тщательно очистить, продезинфицировать и проветрить комнату.

Ежедневную смену простыней, наволочек и полотенец рекомендуется проводить только по требованию гостей. Из номеров будут удалены дополнительные предметы (подушки, постельное белье, меню, журналы). Пульты управления телевизором и кондиционером будут в одноразовых чехлах. В каждой комнате рекомендовано разместить антисептические гели.

Что касается питания в отелях, то форматы «а ля карт», открытый буфет, залы для завтрака и бары (крытый и открытый) будут сохранены. Однако раздачей блюд там, где это необходимо по «антивирусным» протоколам, будет заниматься персонал. Столы и стулья будут расставлены согласно требованиям социальной дистанции.

В отелях запрещается использование бассейнов в закрытых помещениях, работать могут только открытые бассейны. Число их посетителей рассчитывается исходя из того, что на каждого купающегося должно приходиться не менее 5 кв. метров воды.

Расстояние между шезлонгами и зонтами не должно быть менее 2 метров. На пляже шезлонги должны стоять не менее, чем в 3 метрах друг от друга. Гостям не рекомендуется размещать полотенца или пляжные коврики между зонтиками.