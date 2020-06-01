Григорий Калинин рассказал о разводе с Ириной Горбачевой: "Да, я изменял и много пил"

Вадим Карасев

Два года назад актеры Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись после восьми лет отношений, три года из которых пара прожила в браке. Несколько месяцев им удавалось сохранять расставание в тайне, а после того как информация о разводе попала в СМИ, актеры некоторое время отказывались от публичных слов о нем. Однако время идет, а вопросы о расставании им пытаются задать в каждом интервью. Этой весной Ирина появилась в эфире YouTube-шоу Юрия Дудя "вДудь", где рассказала об пережитой измене, а теперь ее слова решил прокомментировать бывший муж.





Григорий Калинин и Ирина ГорбачеваДа, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то меньше. Говорю так, потому что в моей жизни были измены, в том числе изменяли и мне. Для меня это опыт, я сделал соответствующие выводы. Но надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть? Женская и мужская измена, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия. Хотя в любом случае это плохо и разделять на сильный и слабый пол, наверное, не стоит. Надо дальше так строить жизнь, чтобы никому не было больно, — сказал Григорий Калинин в интервью "Экспресс-газете".





По словам Ирины, она пыталась простить измену, но в итоге не смогла. Сейчас у нее и Григория новые отношения: о своем парне Горбачева упомянула в беседе с Дудем, а Калинин сообщил в интервью, что встречается с актрисой Анной Лаврентьевой, с которой знаком шесть лет.

До этого просто дружили, оказывались рядом, когда это было нужно. А сейчас думаем о совместных проектах,

— сказал он о своей нынешней спутнице.

Григорий рассказал в интервью, что у него были проблемы с алкоголем — актер даже обращался за помощью к специалистам, а также прокомментировал профессиональный успех своей бывшей жены.

Я был рад, что карьера Иры в гору пошла, ревности у меня не возникало. Напротив, это радость, что у моего близкого человека начался взлет. Ире всегда был интересен инстаграм, любила кривляться на камеру, делать смешные ролики. Она снимала их для друзей, а не с целью заработать, и в результате это выстрелило,

— добавил он.



