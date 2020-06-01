Григорий Калинин рассказал о разводе с Ириной Горбачевой: "Да, я изменял и много пил"
Два года назад актеры Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись после восьми лет отношений, три года из которых пара прожила в браке. Несколько месяцев им удавалось сохранять расставание в тайне, а после того как информация о разводе попала в СМИ, актеры некоторое время отказывались от публичных слов о нем. Однако время идет, а вопросы о расставании им пытаются задать в каждом интервью. Этой весной Ирина появилась в эфире YouTube-шоу Юрия Дудя "вДудь", где рассказала об пережитой измене, а теперь ее слова решил прокомментировать бывший муж.
По словам Ирины, она пыталась простить измену, но в итоге не смогла. Сейчас у нее и Григория новые отношения: о своем парне Горбачева упомянула в беседе с Дудем, а Калинин сообщил в интервью, что встречается с актрисой Анной Лаврентьевой, с которой знаком шесть лет.
До этого просто дружили, оказывались рядом, когда это было нужно. А сейчас думаем о совместных проектах,
— сказал он о своей нынешней спутнице.
Григорий рассказал в интервью, что у него были проблемы с алкоголем — актер даже обращался за помощью к специалистам, а также прокомментировал профессиональный успех своей бывшей жены.
Я был рад, что карьера Иры в гору пошла, ревности у меня не возникало. Напротив, это радость, что у моего близкого человека начался взлет. Ире всегда был интересен инстаграм, любила кривляться на камеру, делать смешные ролики. Она снимала их для друзей, а не с целью заработать, и в результате это выстрелило,
— добавил он.